Que horas é o jogo do Náutico hoje e onde assistir o Pernambuco 2023 ao vivo - 15/03

Em partida atrasada da décima rodada do Campeonato Pernambucano, o Íbis enfrentará o Náutico no Estádio do Arruda, em Recife, nesta quarta-feira, 15 de março. O jogo do Náutico hoje vai ser às 20h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

O Náutico vem de vitória diante do Salgueiro, ocupando a terceira posição com 16 pontos. Já o Íbis se mantém na décima posição com nove pontos, somados em duas vitórias, três empates e três derrotas.

Assistir jogo do Náutico hoje ao vivo

O pay-per-view Nosso Futebol e o streaming DAZN vão transmitir o jogo do Náutico hoje, às 20h. Sem passar na TV aberta, é necessário comprar o pacote de canais de futebol na mensalidade, assim como a assinatura na plataforma de vídeo sob demanda DAZN.

Por R$ 34,90, é possível tornar-se assinante do DAZN. O torcedor deve acessar o site (www.dazn.com) ou baixar o aplicativo nos dispotivos móveis.

Como funciona o Campeonato Pernambucano?

O Campeonato Pernambucano, o estadual de futebol de Pernambuco, é composto por quatro fases: a primeira fase, segunda fase, semifinal e a final.

A primeira fase reúne 13 equipes das mais diversas regiões do estado. Em treze rodadas por turno único, os times se enfrentam apenas uma vez em busca da classificação até a etapa seguinte. Na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão do Pernambucano.

O primeiro e o segundo colocado na classificação avançam para a semifinal automaticamente, enquanto do 3º ao 6º vão para a segunda fase, onde os jogos são em confronto único.

Pela semifinal, o primeiro e segundo colocado disputam contra os dois vencedores da segunda fase, em jogo único. A final, diferente das outras etapas, acontece em ida e volta.

Treze equipes jogam o Campeonato Pernambucano na primeira divisão.

2 Retrô - 18 pontos

3 Náutico - 16 pontos

4 Petrolina - 16 pontos

5 Central - 14 pontos

6 Salgueiro - 13 pontos

7 Porto - 13 pontos

8 Maguary - 12 pontos

9 Santa Cruz - 12 pontos

10 Íbis - 9 pontos

11 Afogados - 8 pontos

12 Caruaru City - 2 pontos

13 Belo Jardim - 2 pontos

