Que horas é o sorteio da Copa do Mundo hoje e transmissão ao vivo

Acontece nesta sexta-feira, 5 de dezembro, o sorteio da Copa do Mundo da FIFA para o torneio de 2026. O evento é realizado em Washington, capital dos Estados Unidos, e vai definir os 12 grupos do Mundial, assim cada seleção vai saber quem irá enfrentar na fase de grupos.

Onde assistir o sorteio da Copa do Mundo 2025

O sorteio da Copa do Mundo 2025 será realizado às 14h, no horário de Brasília, nesta sexta-feira, 5 de dezembro. A TV Globo, SporTV e o Youtube da FIFA vão transmitir o evento ao vivo hoje.

O canal da Globo vai passar de graça para todos os estados do Brasil o sorteio da Copa hoje. O SporTV, por outro lado, transmite para todos os assinantes, assim como o GloboPlay.

Já a plataforma da FIFA no Youtube vai passar de graça todo o sorteio, mas sem legendas e tradução para os torcedores que acompanham online.

Como funciona o sorteio da Copa do Mundo

De acordo com o procedimento oficial do Sorteio da Copa do Mundo da FIFA, o evento vai dividir as 48 seleções (e as equipes que não se classificaram) em 12 grupos de quatro times cada. Cada seleção jogará três partidas na fase de grupos, uma contra cada equipe do seu grupo.

As duas melhores equipes de cada grupo avançam para a fase eliminatória, como nos anos anteriores. Mas a expansão do torneio, que passou de 32 equipes para as oitavas de final, criará uma rodada adicional de jogos eliminatórios. Em vez de 16 equipes avançarem para a primeira fase eliminatória, como acontecia desde 1998, serão 32 as classificadas na fase de grupos.

Isso significa que não apenas os 12 vencedores dos grupos e os 12 segundos colocados avançarão, mas também os oito melhores terceiros colocados. Os confrontos específicos da fase de 32 avos de final dependerão de quais grupos os oito terceiros colocados forem classificados.

A fase eliminatória consiste em uma série de partidas decisivas, até a final. Se uma partida terminar empatada após o tempo regulamentar, são jogados 30 minutos adicionais de tempo extra, divididos em dois tempos de 15 minutos, com a decisão final sendo tomada nos pênaltis.