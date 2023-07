Que horas o jogo do Brasil feminino na CazéTV na Copa hoje - 29/07

O Estádio Suncorp, em Brisbane, será o palco do jogo do Brasil feminino contra a França na manhã deste sábado, 29 de julho, na segunda rodada da Copa do Mundo. A bola rola às 7h, horário de Brasília, com transmissão para todo o país ao vivo. Em caso de vitória, o Brasil se classifica automaticamente para a próxima fase.

Como assistir o jogo do Brasil feminino na CazéTV?

O Brasil enfrenta a França hoje, 29, na segunda rodada da Copa do Mundo Feminina com transmissão da CazéTV no Youtube e na Twitch de graça. A cobertura no canal começa às 5h30, horário de Brasília, com a participação de convidados especiais.

Também é possível assistir a retransmissão da partida de graça no aplicativo do iFood.

Mas o que é preciso fazer para assistir o jogo do Brasil feminino na CazéTV pelo Youtube? Fique de olho no passo a passo e veja como é fácil.

1) Acesse o site do Youtube www.youtube.com ou o aplicativo em qualquer dispositivo móvel com acesso à internet.

2) Digite "cazéTV" e clique no primeiro resultado. Assim que o ícone do influenciador aparecer, será possível ter acesso ao canal.

3) Vá até a aba "ao vivo" e clique na opção do jogo do Brasil feminino. Assista ao vivo como e onde quiser.

Brasil pode se classificar para as oitavas de final

Se vencer a França neste sábado, a Seleção Brasileira carimba o passaporte para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Matematicamente, o time irá para seis pontos e, com a França com um ponto, não poderá ser alcançado.

Mesmo se a Jamaica ganhar do Panamá na rodada, a diferença ainda será de dois pontos, ou seja, o Brasil fica com a vaga praticamente encaminhada, disposto a brigar apenas pela liderança na última rodada da fase de grupos. Na primeira rodada a equipe treinada por Pia Sundhage venceu o Panamá por 4 a 0, três gols de Ary Borges e um de Bia Zaneratto.

Se avançar para as oitavas, vai jogar na próxima terça-feira, 8 de agosto, contra Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul ou Marrocos.

Brasil 4 x 0 Panamá - 1ª rodada

Data: segunda-feira, 24/07

Horário: 08h

Local: Estádio Hindmarsh

Onde assistir: Globo, Sportv, Globoplay, GE, CazéTV e FIFA+

Brasil x França - 2ª rodada

Data: sábado, 29/07

Horário: 07h

Local: Estádio Brisbane

Onde assistir: Globo, Sportv, Globoplay, GE, CazéTV e FIFA+

Brasil x Jamaica - 3ª rodada

Data: quarta-feira, 02/08

Horário: 07h

Local: Estádio Melboure Rectangular

Onde assistir: Globo, Sportv, Globoplay, GE, CazéTV e FIFA+

Como foi o último jogo entre Brasil x França?

O último encontro entre Brasil e França aconteceu em 19 de fevereiro de 2022, na temporada passada, em amistoso internacional durante a Data FIFA. A França venceu por 2 a 1, com gols de Katto, enquanto Marta, de pênalti, descontou.

É válido destacar que, em toda a história, a Seleção Brasileira nunca venceu a França, em qualquer que seja a ocasião. São 16 confrontos, de acordo com o portal de estatísticas O Gol, com seis triunfos para as francesas e cinco empates, sem nenhum resultado positivo para as brasileiras.

Na Copa do Mundo de 2019, na França, as seleções disputaram as oitavas de final depois da fase de grupos. Jogando em casa, as francesas levaram a melhor por 2 a 1, durante a prorrogação com gols de Thaísa, Gauvin e Amandine Henry.

GUIA DA COPA DO MUNDO FEMININA: