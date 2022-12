Quem o Brasil vai pegar nas quartas de final da Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo de 2022 está bem encaminhada, com as nações chegando à fase eliminatória no Catar. Algumas equipes já garantiram suas últimas 16 vagas, mas muitas pretendem chegar o mais longe possível no Catar. As quartas de final da Copa do Mundo 2022 serão a próxima parada para determinar quais times chegarão às quatro finalistas.

À medida que o torneio avança, há muita especulação sobre quais times provavelmente se classificarão para as oitavas de final e quem são os favoritos. E aqui está quando as quartas de final acontecerão.

Quem se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de 2022?

Com a fase de grupos chegando lentamente ao fim e as oitavas de final ainda a serem disputadas, ainda estamos no escuro sobre quem chegará às quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

As quartas de final da Copa do Mundo de 2022 acontecerão nos dias 9 e 10 de dezembro.

09/12 - Sábado

12h jogos a definir (Globo, SporTV, GloboPlay, FIFA+ e portal GE)

16h jogos a definir (Globo, SporTV, GloboPlay, FIFA+ e portal GE)

10/12 - Domingo

12h jogos a definir (Globo, SporTV, GloboPlay, FIFA+ e portal GE)

16h jogos a definir (Globo, SporTV, GloboPlay, FIFA+ e portal GE)

Oitavas de Final na Copa do Mundo 2022

Em 2022, as partidas das oitavas de final acontecerão de 3 a 6 de dezembro.

3 de dezembro Holanda vs EUA / Estádio Internacional Khalifa

3 de dezembro Argentina x Austrália /Estádio Ahmed bin Ali

4 de dezembro França x Polônia 15h/Estádio Al Thumama

4 de dezembro Inglaterra x Senegal / Estádio Al Bayt

5 de dezembro Japão x Croácia / Estádio Al Janoub

5 de dezembro Vencedores do Grupo G x Coreia do Sul / Estádio 974

6 de dezembro Marrocos x Espanha / Estádio da Cidade da Educação

6 de dezembro Portugal x vice-campeão do Grupo G / Lusail Estádio Icônico

Semifinais da Copa do Mundo

As semifinais da Copa do Mundo de 2022 acontecerão nos dias 13 e 14 de dezembro . Os jogos serão disputados no Lusail Iconic Stadium e no Al Bayt Stadium

Semifinal

13/12 - Terça

16h - jogos a definir (Globo, SporTV, GloboPlay, FIFA+ e portal GE)

14/12 - Quarta

16h - jogos a definir (Globo, SporTV, GloboPlay, FIFA+ e portal GE)

Copa do Mundo de 2022, disputa de terceiro lugar

As equipes que perderem nas semifinais se enfrentam pelo direito de ficar com o terceiro lugar na história. A disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2022 acontece um dia antes da final, em 17 de dezembro.

Decisão do terceiro lugar

17/12 - Sábado

12h - jogos a definir (Globo, SporTV, GloboPlay, FIFA+ e portal GE)

Final da Copa do Mundo 2022 do Catar

No dia 18 de dezembro, domingo, às 11h de Brasília, o Lusail Iconic Stadium, com capacidade para 80.000 pessoas, que fica 15 km ao norte do centro de Doha e é o maior local do torneio, sediará a disputa do título da Copa do Mundo.

A Copa do Mundo Fifa 2022 começou em 20 de dezembro no Catar com até 32 seleções classificadas para o evento. Mesmo antes do início do evento esportivo, ele foi marcado por polêmicas. O anfitrião Catar, que se tornou o primeiro país do Oriente Médio a sediar o evento, foi criticado por sua posição sobre relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, seu histórico de direitos humanos e seu tratamento aos trabalhadores migrantes; e também pela proibição de cerveja e roupas.

