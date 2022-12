Horário do jogo da Argentina hoje x Holanda nas quartas; transmissão da Copa do Mundo

Para tornar a última Copa do Mundo de Lionel Messi especial, a Argentina vai brigar pela terceira estrela em sua camisa. Nesta sexta-feira, 9 de dezembro, os hermanos enfrentam a Holanda nas quartas de final, no Estádio Lusail, no Catar. O jogo da Argentina hoje vai ser às 16h (Horário de Brasília). Todos os detalhes que você precisa sobre como assistir a Copa estão no texto a seguir.

Que horas é começa o jogo da Argentina hoje?

O jogo da Argentina hoje x Holanda está programado para começar às 16h (Horário de Brasília) na sexta-feira, 9 de dezembro de 2022. A partida acontecerá no Estádio Lusail, na cidade de Lusail, no Catar.

Em alguns estados do Brasil como Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima o pontapé inicial na bola entre as seleções está marcado para 15h, no horário local.

No Catar, o início da partida vai ser às 22h, horário local. O país árabe está 6 horas à frente do Brasil.

Como assistir jogo da Argentina hoje x Holanda no streaming ou na TV

Os torcedores da Copa do Mundo no Brasil tem as opções da Globo e SporTV quando se trata de transmissão ao vivo dos jogos na televisão, e as plataformas GloboPlay, FIFA+ e no portal GE para ver online.

A emissora é a parceira oficial da FIFA, dona dos direitos de imagens. Na TV aberta, a Globo exibe a partida entre Holanda e Argentina com narração de Cléber Machado e comentários de Ricardinho, Richarlyson e Sálvio Spinola.

Também dá para assistir no SporTV, canal pago com Luiz Carlos Jr. no comando, ao lado de Paulo Vinicius Coelho, Grafite e Janette Arcanjo.

Os fãs podem assistir ao jogo ao vivo online por meio das plataformas GloboPlay, FIFA+ e no portal GE de graça em cada uma das plataformas. Basta se cadastrar em cada serviço de streaming e assistir tanto pelo celular como no computador, tablet ou até mesmo na smartv, se o aparelho for compatível.

Como vem as seleções de Argentina e Holanda?

Os argentinos perderam Di Maria devido à lesão. O jogador da Juventus ficou fora até mesmo da partida contra a Austrália, nas oitavas de final. Para esta sexta-feira, resta saber se Di Maria estará ou não disponível. De Paul sofre com o mesmo problema.

A Argentina tem Lionel Messi, sete vezes campeão da Bola de Ouro no futebol. Essa, inclusive, será a última Copa do Mundo do jogador com a sua equipe. Na fase de grupos os hermanos terminaram em primeiro lugar no grupo C com seis pontos, com uma derrota para a Arábia Saudita e duas vitórias com México e Polônia. Nas oitavas, a Argentina superou a Austrália.

Escalação da Argentina: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; de Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Julian Álvarez, Messi e Papu Gómez.

Para chegar até aqui, a Holanda passou pelos Estados Unidos nas oitavas de final sem maiores problemas. Antes disso, na fase de grupos, garantiu-se na liderança do grupo A com sete pontos, conquistados em duas vitórias contra Senegal e Catar, e empate com Equador.

O técnico Louis van Gaal conta novamente com Memphis Depay. Na defesa, o comandante deve manter Aké, Timber e Van Dijk. Já Gakpo, destaque da Laranja Mecânica até aqui, também estará com a camisa titular.

Antes do evento começar, a Holanda sofreu com um surto de gripe entre os jogadores. Hoje, os atletas estão recuperados.

Escalação da Holanda: Noppert; Timber, Van Dijk, Blind, Aké; Dumfries, de Roon, de Jong; Klaassen, Gakpo e Memphis Depay.

Quando são os outros jogos das quartas de final?

Oito equipes estão nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Para avançar, elas precisam vencer os seus confrontos e assim garantir vaga na semifinal.

Somente duas seleções vão jogar a final do Mundial no dia 18 de dezembro.

Sexta-feira, 9 de dezembro: Croácia x Brasil - 12h (Horário de Brasília)

Sexta-feira, 9 de dezembro: Holanda x Argentina - 16h (Horário de Brasília)

Sábado, 10 de dezembro: Marrocos x Portugal - 12h (Horário de Brasília)

Sábado, 10 de dezembro: Inglaterra x França - 16h (Horário de Brasília)

