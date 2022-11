Confira qual é o grupo do Tricolor no Paulista. Foto: Reprodução / Rodrigo Corsi/Paulistão

São Paulo no Paulistão 2023: conheça é o grupo do Tricolor

São Paulo no Paulistão 2023: conheça é o grupo do Tricolor

O São Paulo já sabe com quem vai dividir o grupo na próxima edição do Campeonato Paulista, maior torneio estadual no país. Com o sorteio da Federação Paulista de Futebol, os quatro grupos foram definidos e, por isso, confira qual é o grupo do São Paulo no Paulistão 2023.

+ Sorteio do Paulistão 2023: grupos do Corinthians, Palmeiras, SPFC e Santos

Qual é o grupo do São Paulo no Paulistão 2023

O São Paulo está no grupo B com Guarani, Mirassol e Água Santa no Campeonato Paulista de 2023. O sorteio que define os quatro grupos aconteceu nesta terça-feira, 1º de novembro, na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol).

Pela fase de grupos do Paulistão, as equipes do mesmo grupo não podem se enfrentar. Elas só vão jogar contra as outras chaves da competição, ou seja, os times do grupo B vão jogar contra os do grupo A, C e D. Como o São Paulo é cabeça de chave no sorteio, não poderia cair no mesmo grupo que Corinthians, Palmeiras ou até mesmo o Santos.

O São Paulo é o favorito no grupo B. O Mirassol, campeão da Série C na temporada 2022, também promete dar trabalho ao tricolor na busca pela liderança. O Guarani também é forte concorrente à classificação, enquanto o Água Santa quer ser a zebra.

GRUPO B:

São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa

+Estádio do Morumbi: conheça a história e recordes da casa do São Paulo FC

Quantos títulos paulistas o São Paulo tem?

O São Paulo tem 22 títulos conquistados em toda a história do Paulista. O time é o terceiro maior campeão ao lado do Santos, que também tem o mesmo número de taças.

Os títulos do Tricolor Paulista foram levantados em 1931, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, 2005 e 2021.

Em 2021, o elenco saiu da fila depois de nove anos na seca de taças para conquistar o Campeonato Paulista. Na primeira partida da final, empatou com o Palmeiras. Na volta, venceu por 2 a 0 no Morumbi, sob o comando do técnico argentino Crespo.

Relembre os bastidores do título do São Paulo em 2021.



+Palmeiras no Paulistão 2023: o que esperar do grupo do Verdão

Onde assistir o Paulistão 2023?

O torcedor pode assistir os jogos do Campeonato Paulista em 2023 na Record, TNT, HBO Max e Premiere, além do canal do Paulistão no Youtube totalmente de graça.

Pela TV aberta, a emissora exibe sempre aos domingos uma partida por rodada até a final. O mesmo acontecerá com o canal TNT, disponível apenas em operadoras de assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

O pay-per-view também disponibilizará pacote de transmissões, assim como o HBO Max e o Estádio TNT, plataformas de straeming por assinatura.

Para quem não é assinante, dá para sintonizar no canal do Youtube do Paulistão e assistir sem pagar nada.

+ Corinthians no Paulistão 2023: tudo sobre o grupo do Timão na 1ª fase