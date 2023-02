Semifinais do Mundial de Clubes 2023: quando vai ser e quem vai jogar

Confira as datas da semifinal do Mundial. Foto: Reprodução Youtube FIFA

Saiba quais times jogam a semifinal do Mundial de Clubes e a data da fase decisiva no torneio

Sete equipes disputam o Mundial de Clubes da FIFA em 2023. Os representantes brigam para alcançar a grande final do torneio em busca do título. Flamengo e Real Madrid, no entanto, começam a jogar na semifinal, a penúltima fase antes da decisão. Saiba quando vai ser as semifinais do Mundial, como assistir e quem vai entrar em campo.

Leia também: Quando será a final do Mundial de Clubes 2023?

Semifinais do Mundial de Clubes

A semifinal será disputada nos dias 7 e 8 de fevereiro, terça e quarta-feira, às 16h (Horário de Brasília) nas cidades de Tanger e Rabat, no Marrocos.

Quatro equipes, duas em cada confronto, vão disputar as semifinais do Mundial de Clubes da FIFA. Os vencedores avançam para a final do torneio, enquanto os perdedores vão para a disputa do terceiro lugar.

O campeão do Mundial de Clubes fica com R$ 25,5 milhões (5 milhões de dólares), enquanto o vice leva o total de R$ 20,4 milhões na premiação.

SEMIFINAL:

Flamengo x Al Hilal ou Wydad Casablanca

Terça-feira, 07/02 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Tanger, em Marrocos

x

Seattle Sounders ou Al Ahly x Real Madrid

Quarta-feira, 08/02 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos.

Quando vai ser o terceiro lugar?

A disputa do terceiro lugar está marcada para sábado, 11 de fevereiro, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos, às 16h, horário de Brasília.

Os dois perdedores da semifinal jogam a disputa do terceiro lugar. O prêmio para quem fica em terceiro é o valor de R$ 12,7 milhões (US$ 2,5 milhões), entregues pela FIFA, além da medalha de bronze.

O time que ficar em quarto lugar leva o total de R$ 10,2 milhões, ou US$ 2 milhões.

Onde assistir os jogos do Mundial

Os jogos do Mundial de Clubes serão transmitidos na Globo, SporTV e através das plataformas GloboPlay, FIFA+ e no Cazé TV.

O canal Globo vai exibir apenas os jogos do Flamengo e a grande final, mesmo que o Rubro-Negro não jogue. Já no SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, a emissora transmite todos os embates da competição para assinantes.

Na internet o torcedor pode assistir no GloboPlay, serviço de streaming para assinante. Para quem quem curtir de graça pelo celular tem a opção do FIFA+, plataforma da entidade de futebol, e o canal do CazéTV no Youtube e na Twitch.

GUIA DO MUNDIAL DE CLUBES: