Senegal x Holanda: como assistir online a Copa do Mundo 2022

Equipes disputam a primeira rodada do grupo A na Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira, 21 de novembro, ao vivo online e pela televisão

Em busca do seu primeiro título, a Holanda enfrenta Senegal nesta segunda-feira, 21 de novembro, pela abertura do grupo A às 13h (horário de Brasília) na Copa do Mundo do Catar 2022. A partida entre Senegal x Holanda vai ser no Estádio Al Thumama. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir online o jogo da Copa hoje.

+ Como foi o primeiro jogo da Copa do Mundo do Catar

Como assistir Senegal x Holanda no streaming online?

Se você é o tipo de torcedor que gosta de acompanhar tudo pelo celular ou computador, saiba que existem diferentes opções para assistir aos jogos da Copa do Mundo, incluindo a partida entre Senegal x Holanda nesta segunda-feira ao vivo.

Dá para assistir todos os jogos do Mundial no GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo e dona dos direitos de transmissão do campeonato de seleções. A emissora na TV também vai transmitir, mas você pode curtir de graça pelo celular, tablet, computador ou smartv.

Tudo o que você precisa fazer é acessar o aplicativo ou navegador, se cadastrar na Conta Globo com email e senha, procurar a opção "Agora na TV" e escolher a Globo. A plataforma retransmite toda a programação da emissora de acordo com a sua localização.

Mas torcedores que preferem acompanhar pelo site, também dá para assistir aos jogos no portal do GE. A emissora retransmite todos os jogos em suas plataformas de graça, incluindo o site de notícias. Você assiste pelo computador ou aplicativo as imagens da Globo.

Outra opção é o canal da FIFA+, disponível de graça para todo o público. A entidade escolheu a Copa do Mundo do Catar para fazer o seu primeiro teste com o streaming. Você pode assistir todos os 64 jogos de graça tanto no aplicativo como no site.

É só entrar, se cadastrar com email e senha.

Mas se você quer uma transmissão diferente, divertida e única, a sua escolhe é assistir Senegal x Holanda no canal do Casemiro. Pelo Youtube, você pode assistir aos jogos determinados de graça e ao vivo, assim como no canal da Twitch do streamer.

Além de assistir ao jogo de graça e ao vivo, o torcedor ainda vai curtir os comentários divertidos de Casimiro.

Quais são os outros jogos do grupo A na Copa?

Estão no grupo A as seleções de Catar, Equador, Holanda e Senegal. Elas se enfrentarão por três rodadas na fase de grupos onde os dois primeiros na classificação avançam para as oitavas de final, a primeira fase do mata-mata na Copa do Mundo.

A estreia entre Catar e Equador já foi disputada, com vitória por 2 a 0 do Equador. Os outros jogos serão realizados nos seguintes dias:

Sexta-feira, 25/11 às 10h (Catar x Senegal)

Sexta-feira, 25/11 às 13h (Holanda x Equador)

Terça-feira, 29/11 às 12h (Holanda x Catar)

Terça-feira, 29/11 às 12h (Equador x Senegal)

O vencedor do Grupo A enfrentará o vice-campeão do Grupo B, enquanto o segundo colocado enfrentará os vencedores. As opções são Inglaterra, Irã, País de Gales ou Estados Unidos.

