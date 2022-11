Jogos de hoje na Copa do Mundo: agenda e horários de segunda - 21/11

A Copa do Mundo 2022, no Catar, deu o pontapé inicial no último domingo com a cerimônia de abertura e o embate entre Catar e Equador. Ao todo, 64 jogos serão realizados entre as 32 seleções buscando a tão sonhada taça dourada. Veja quais são os jogos de hoje, segunda, 21, na Copa do Mundo 2o22 e a tabela completa do dia.

Agenda de jogos de hoje da Copa do Mundo, dia 21/11

A Copa do Mundo do Catar está oficialmente aberta! Nesta segunda-feira, 21 de novembro, três jogos serão disputados em diferentes estádios pela primeira rodada, mas em grupos alternados. Horários de Brasília*

13h - 🇸🇳 Senegal x Holanda 🇳🇱 (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay, portal GE e Casimiro)

10h - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra x Irã 🇮🇷 (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

16h - 🇺🇸 Estados Unidos x País de Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

Lista de onde assistir aos jogos da Copa ao vivo

Globo | assistir aos jogos da Copa do Mundo

Na TV aberta, todos os jogos da Copa do Mundo do Catar serão transmitidos sempre pela manhã e a tarde, na faixa das 12h, 10h, 13h e 16h, horário de Brasília. Com a três ou quatro jogos por dia, a programação da emissora sofreu alterações.

Os jogos serão narrados por Galvão Bueno, Luis Roberto, Renata Silveira, Cléber Machado e Gustavo Villani. Além disso, novos programas, quadros, informações durante a programação da emissora e entrevistas exclusivas vão passar durante todo o dia, além dos jogos.

SKY: 5 / 4 / 10 / 12 / 404 / 405 / 410 / 412

CLARO TV: 24 / 524 / 18 / 19 / 21 / 13 / 501 / 504 / 503

OI TV: 04 / 05 / 10 / 12 / 13

VIVO TV: 201 / 204 / 205 / 210 / 213 / 5 / 305

SporTV | assistir aos jogos da Copa do Mundo

O canal SporTV é a opção para quem está acostumado a assistir futebol na TV paga. O conjunto de canais (SporTV, SporTV 2 e SporTV 3) estão disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Todos os jogos vão passar ao vivo nos canais com narração de Milton Leite, Everaldo Marques, Natália Lara, Rogério Corrêa e Luiz Carlos Júnior.

SKY: 39 / 439

OI TV: 39

CLARO TV: 39 / 539

VIVO TV: 39 / 339 / 819 / 539

GloboPlay | assistir aos jogos da Copa do Mundo

A plataforma de streaming GloboPlay retransmite o sinal da Globo de maneira gratuita para assinantes e também para quem não é. Com sinal aberto 24h, o aplicativo está disponível para celular, tablet, computador ou smartv de graça.

Basta acessar o site (www.globoplay.globo.com) ou o aplicativo, se cadastrar com email e senha ou acessar através da sua conta no Facebook, Google ou Apple, clicar em "Agora na TV" e pronto.

Portal GE | assistir aos jogos da Copa do Mundo

A maneira mais fácil de assistir aos jogos da Copa se você gosta de praticidade é acessando o site do GE (www.ge.globo.com). Também sem pagar nada por isso, você tem acesso as imagens dos jogos ao vivo, diretamente da TV Globo.

Dá para assistir no aplicativo ou computador, pelo site.

FIFA+ | assistir aos jogos da Copa do Mundo

A FIFA anunciou a sua plataforma de streaming, o FIFA+. Nesta edição da Copa do Mundo, vai fazer o teste para ver como será transmitir o evento ao vivo de maneira online.

De graça, todos os jogos serão exibidos aos torcedores de todo o Brasil pelo site (www.fifa.com/fifaplus) ou no aplicativo para celular, Android ou iOS. É só se cadastrar no portal oficial da FIFA e curtir.

Canal do Casimiro | assistir aos jogos da Copa do Mundo

Você com certeza já ouviu falar de Casimiro, e não estamos falando do jogador da Seleção Brasileira. O jornalista e streamer vai transmitir os jogos da Copa em seu canal na Twitch e também no Youtube de graça com uma super equipe.

O canal está disponível tanto no navegador como pelos aplicativos no celular, tablet ou no próprio computador. Você não paga nada para assistir nenhum dos jogos e ainda se diverte.

Estarão presentes o narrador Luis Felipe Freitas, o próprio Casimiro, os jornalistas Isabela Pagliari, André Hernan, e ex-jogadores como Juninho Pernambucano, Júnior Baiano, Emerson e Gilberto.

