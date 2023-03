Timão ao vivo: onde vai passar jogo do Corinthians x Ituano hoje (12/3)

Pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians enfrenta o Ituano neste domingo, 12 de março, em decisão importante no estadual. A bola vai rolar às 16h (horário de Brasília) com o jogo do Corinthians hoje na Neo Química Arena, capital paulista. Quem vencer garante a classificação para a semifinal.

Em caso de empate, a disputa de pênaltis será iniciada entre os dois times. O Paulistão funciona em partida única e não tem prorrogação.

Transmissão do jogo do Corinthians hoje no Paulistão

O jogo do Corinthians hoje no Paulistão vai passar na Record e Premiere ao vivo para todo o Brasil. O torcedor pode sintonizar no canal aberto ou no pay-per-view entre as operadoras por assinatura neste domingo para curtir as emoções da decisão.

Na TV aberta, a Record vai exibir o jogo entre Corinthians e Ituano ao vivo em todo o território nacional, menos para o estado do Rio de Janeiro. A narração é de Lucas Pereira, com comentários de Dodô e Renato Marsiglia.

Pela TV paga, o torcedor pode assistir no pay-per-view Premiere, disponível por valor extra na mensalidade entre as operadoras de televisão por assinatura. Entre em contato com o seu operador para comprar o pacote de canais de futebol.

Qual foi o último título do Corinthians?

Assistir Corinthians online hoje

Para assistir o confronto entre Corinthians e Ituano hoje na internet basta sintonizar o streaming Paulistão Play, o site de notícias R7 e o aplicativo PlayPlus. Dá para assistir ao vivo em qualquer lugar do Brasil.

O streaming oficial da Federação Paulista de Futebol é o Paulistão Play, disponível por assinatura por R$ 27,90 por mês ou R$ 50,90 no ano. Dá para ver no computador ou aplicativo para dispositivos móveis.

Outra opção é o site do R7, com transmissão de graça com narração de Silvio Luiz e participação dos humoristas Bola e Carioca. Também está disponível na plataforma PlayPlus, da Record.

Escalações de Corinthians x Ituano

Para o jogo deste domingo entre Corinthians e Ituano, as equipes devem escalar seus jogadores da seguinte forma:

Escalação do Corinthians hoje:

Cássio;

Fagner,

Gil,

Bruno Méndez,

Fabio Santos;

Giuliano,

Renato Augusto;

Adson,

Roger Guedes,

Yuri Alberto.

Escalação do Ituano hoje:

Jefferson Paulino;

Raí Ramos,

Claudinho,

Bernardo Schappo,

Iury;

André Luiz,

Eduardo Person,

Marcelo Freitas;

Paulo Victor,

Rafael Silva,

Gabriel Barros.

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Corinthians e Ituano hoje no Paulistão é Raphael Claus. Os assistentes vão ser Danilo Ricardo Simon, Rafael Tadeu e o quarto árbitro Lucas Canetto.

No VAR, o responsável será José Claudio Rocha com os assistentes Herman Brumel, Marcio Luiz Augusto e Renato De Carlos.

Quantas Libertadores o Corinthians tem?

Adversário do Timão na semifinal

Se vencer o Ituano neste domingo, o Corinthians tem diferentes possíveis adversários na semifinal do Campeonato Paulista.

O Timão pode enfrentar o São Paulo ou o Água Santa na semifinal se vencer no tempo normal. Mas se o Corinthians ganhar nos pênaltis aí, segundo o portal Meu Timão, poderá jogar contra o ganhador entre São Bernardo ou Palmeiras.

É importante ressaltar que tudo depende da classificação geral e a campanha até aqui. O Corinthians é a quinta melhor campanha, por isso a vitória no duelo contra o Ituano ajuda a garantir uma melhor colocação.

