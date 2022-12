Alemanha pode ser eliminada hoje da Copa? Veja o cenário do grupo

Responsável pelo fatídico 7 a 1 contra o Brasil e campeã do mundo em 2014, a seleção da Alemanha está na corda bamba durante a Copa do Mundo do Catar. Pela última rodada do grupo E, a Alemanha pode ser eliminada hoje? Os alemães enfrentam a Costa Rica nesta quinta-feira, 1º de dezembro, para se salvar.

Entenda os cenários e o qual é o resultado que a equipe precisa.

Alemanha pode ser eliminada hoje na Copa do Mundo?

A seleção da Alemanha está a um passo de repetir o fracasso de 2018, quando foi eliminada precocemente na fase de grupos da Copa do Mundo na Rússia.

No Catar, o elenco tetracampeão novamente pode se despedir na primeira fase da competição. Pelo grupo E, estreou com derrota para os japoneses e pela segunda rodada empatou com a Espanha, grande favorita na temporada.

Agora, na terceira e última rodada, precisa vencer o seu jogo e torcer por resultados de terceiros para se salvar e quem sabe classificar até as oitavas de final.

Com a possibilidade de que a Alemanha pode ser eliminada hoje, quais são os cenários? Do que a seleção precisa para se salvar?

1) Alemanha vence a Costa Rica e Espanha vence o Japão

Mesmo com a vitória contra a Costa Rica, os alemães ainda contam com o resultado do outro jogo na rodada. Se os espanhóis também vencerem os japoneses, aí a Alemanha estará classificada para as oitavas.

2) Alemanha vence a Costa Rica e Japão ganha da Espanha

Na seguinte situação, mesmo se a Alemanha vencer o seu jogo na última rodada e o Japão ganhar da Espanha, aí estará fora porque os samurais é que ficam com a segunda vaga no grupo.

3) Alemanha vence a Costa Rica e empate entre Espanha e Japão

Se a Alemanha vencer a Costa Rica nesta quinta-feira, e o resultado entre Espanha e Japão for empate, aí tudo será definido no critério de desempate na Copa do Mundo. Neste caso, os alemães terão de descontar toda a diferença com o Japão e também dos espanhóis.

4) Alemanha empata com a Costa Rica - Alemanha pode ser eliminada hoje da Copa?

Em caso de empate no jogo entre Alemanha e Costa Rica, os alemães não terão chances praticamente. Já o elenco da América Central vai torcer por uma derrota do Japão para se garantir.

5) Vitória da Costa Rica contra a Alemanha

Se a Costa Rica vencer a Alemanha, estará classificada para a próxima fase da Copa do Mundo, sem importar o resultado do outro jogo.

Como assistir Alemanha x Costa Rica?

Alemanha x Costa Rica hoje vai passar nos canais Globo e SporTV 3, além das plataformas FIFA+, GloboPlay e no site do GE de graça e ao vivo.

Na TV aberta para todo o Brasil, o canal da Globo transmite a partida decisiva na Copa do Mundo com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro, Roger Flores e Salvio Spinola.

Já no SporTV, canal pago disponível me operadoras de TV, é Jader Rocha quem narra ao lado de Renata Mendonça, Kléberson, Janette Arcanjo e Thamyres.

Online, o GloboPlay retransmite as imagens da Globo e também do SporTV em sua plataforma. Basta acessar o aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com). O mesmo acontece com o portal GE (www.ge.globo.com).

Já o FIFA+ é o serviço de streaming oficial da entidade, com sinal aberto 100% para todos os jogos. Dá para assistir tanto no site oficial como no aplicativo para celular, tablet ou computador.

Tabela de jogos da Alemanha na Copa do Catar

Com uma derrota e um empate, a campanha da Alemanha deixou a desejar. Confira os resultados até aqui na competição e os detalhes da partida nesta quinta-feira.

Alemanha 1 x 2 Japão

Onde: Estádio Internacional Khalifa, no Catar.

Alemanha 1 x 1 Espanha

Onde: Estádio Al Bayt, no Catar.

Costa Rica x Alemanha (3ª rodada do grupo E)

Quando: Quinta-feira, 01 de dezembro

Horário: às 16h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio Al Bayt, no Catar.

