Transmissão ao vivo: assistir jogo do Ceará x Iguatu na semifinal do Cearense (12/03)

O Campeonato Cearense dá o pontapé inicial na fase final da temporada. Neste domingo, 12/03, o jogo do Ceará vai ser contra o pelo confronto de ida na semifinal às 09h (Horário de Brasília), no Estádio Morenão. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao embate hoje.

Nenhum dos times será eliminado se perder hoje. O jogo de volta está marcado para domingo, 19 de março, na Arena Castelão, no mesmo horário.

Como assistir ao vivo o Ceará hoje?

O jogo do Ceará e Iguatu hoje no Campeonato Cearense será exibido hoje na Record (CE), na TV aberta, pelo pay-per-view Nosso Futebol e o streaming DAZN ao vivo para todo o Brasil. O torcedor não tem opção para assistir na TV aberta.

Para todo o estado do Ceará, a TV Cidade vai exibir o duelo decisivo neste domingo. Também existe a opção de sintonizar o Nosso Futebol, PPV disponível nas operadoras por assinatura Sky, Claro e DirecTV GO por valor extra na mensalidade.

Quem é assinante da plataforma de streaming DAZN por assistir também por lá. Por R$ 34,90 por mês, o torcedor tem acesso ao catálogo de esportes, incluindo os estaduais de futebol. Dá para assistir no aplicativo do celular, tablet ou smartv, e até no site pelo computador.

Onde assistir o Campeonato Cearense 2023 ao vivo na TV e online

Quem o Ceará pega se vencer?

Se vencer o Iguatu nos dois jogos da semifinal, o Ceará poderá enfrentar na grande final do Campeonato Cearense o Fortaleza ou o Ferroviário, a depender dos resultados nas duas partidas.

O cenário é que o clássico entre Ceará e Fortaleza seja disputado na final. No entanto, não há como prever ou dar como certo os dois classificados. Os times da capital são os favoritos no estadual.

A final não tem data marcada pela Federação Cearense de Futebol.

O que é o Campeonato Cearense?

O Campeonato Cearense é um torneio de futebol que reúne equipes do estado do Ceará. Ele é composto de cinco fases: a primeira fase (fase de grupos), o quadrangular do rebaixamento, quartas de final, semifinal e a final.

Dez equipes jogam a primeira fase, divididas em dois grupos de cinco cada. Elas jogam cinco rodadas em pontos corridos, onde cada vitória garante 3 pontos e o empate um para os dois lados. O primeiro lugar de cada chave avança para a semifinal, enquanto o segundo e o terceiro vão para as quartas de final. Já o quadrangular do rebaixamento é disputado pelas quatro piores equipes da primeira fase em seis rodadas.

Nas quartas de final entram em campo para brigarem por ida e volta, assim como na semifinal. Depois vem a final também em dois jogos.

