Transmissão do jogo do Girona x Atlético de Madrid hoje: assistir a La Liga (13/03)

Em lados opostos da classificação no Campeonato Espanhol, as equipes de Girona e Atlético de Madrid disputam a 25ª rodada nesta segunda-feira (13). A bola vai rolar às 17h (Horário de Brasília) no Estádio Montilivi. O Atleti briga pela vaga na Champions, enquanto o Girona busca a parte de cima da tabela.

Na última rodada, os anfitriões perderam para o Getafe fora de casa. Em décimo segundo lugar com 30 pontos, o time contabiliza oito vitórias, seis empates e dez derrotas. Se vencer, pula duas posições na classificação.

Do outro lado, o Atleti ocupa a terceira posição com 45 pontos, somados em 13 vitórias, seis empates e cinco derrotas. O time de Diego Simeone não perde em oito rodadas no Campeonato Espanhol. A diferente com o Real Madrid, segundo colocado, é de onze pontos no momento.

Assistir jogo do Atlético de Madrid hoje ao vivo

O jogo do Atlético de Madrid hoje vai passar na ESPN 4, canal da TV paga, e o Star Plus, serviço de streaming por assinatura, ao vivo para todo o Brasil nesta segunda-feira. A partida do Campeonato Espanhol não tem transmissão no canal aberto.

É preciso ter a TV paga em casa para assistir ao jogo do Girona e Atleti hoje. Se você não possui a ESPN na sua programação entre em contato com o seu operador. Caso contrário, acesse o Star Plus, torne-se membro do serviço de streaming e tenha acesso ao catálogo exclusivo, incluindo os jogos de futebol da ESPN.

Escalações de Girona x Atlético de Madrid

Para o duelo desta segunda-feira, no Campeonato Espanhol, as equipes devem entrar em campo da seguinte forma:

Provável escalação do Girona: Gazzaniga; Espinosa, Juanpe, Bueno, Martinez; Romeu, Riquelme, García; Aleix García, Tsygankov e Castellanos.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Hermoso, Savic, Giménez; Molina, Llorente, Barrios, Koke, Carrasco; Memphis Depay e Griezmann.

Roberto Firmino no Atlético?

É o que diz o jornal inglês The Mirror. Segundo a publicação, o clube espanhol acredita que o brasileiro será o substituto perfeito para o português João Félix, que está emprestado ao Chelsea, na Inglaterra.

Firmino tornou-se banco no Liverpool depois de se machucar e consequentemente perder espaço no elenco titular dos Reds. Além disso, Gakpo tornou-se uma opção para o técnico Jurgen Klopp, tornando mais difícil a situação para o brasileiro.

Para o Atlético, Firmino é uma boa pedida devido à falta de taxa de transferência exigida.

