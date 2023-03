Saiba onde vai ser transmitido o jogo do Milan hoje. Foto: DCI

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 13 de março, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano

Assistir jogo do Milan x Salernitana hoje ao vivo: transmissão do Italiano 2023

Enquanto o Milan briga para alcançar a parte de cima da tabela, a Salernitana quer se afastar da zona de rebaixamento. Em confronto válido pela 26ª rodada no Campeonato Italiano, o jogo do Milan nesta segunda-feira, 13 de março, vai começar às 16h45 (Horário de Brasília) no Estádio Giuseppe Meazza.

O time do Milan aparece na quinta posição com 47 pontos, somados em 14 vitórias, cinco empates e seis derrotas na temporada. Além do torneio nacional, o elenco também briga nas quartas de final da Champions.

Do outro lado, a Salernitana ocupa a 16ª posição com 25 pontos entre seis vitórias, sete empates e 12 derrotas na competição até aqui. Se vencer, poderá se afastar da zona de rebaixamento.

Como assistir o jogo do Milan hoje ao vivo

O jogo do Milan hoje no Campeonato Italiano vai passar no Star Plus ao vivo para todo o Brasil nesta segunda-feira, disponível somente para assinantes. O futebol internacional não terá transmissão da TV.

Sem passar em nenhum canal de televisão, o torcedor só pode assistir ao embate entre Milan e Salernitana através do serviço de streaming do Star+, disponível no site (www.starplus.com) ou nos aplicativos para celular, tablet e smartv.

O sistema é um serviço pago, ou seja, o torcedor deve desembolsar valores para pagar a mensalidade.

Escalações de Milan x Salernitana

Os times devem entrar em campo nesta segunda-feira, pelo Campeonato Italiano, da seguinte maneira:

Provável escalação do Milan:

Maignan;

Thiaw,

Kjaer,

Kalulu,

Hernández;

Bennacer,

Sandro Tonali,

Calabria,

Ketelaere;

Rafa Leão,

Origi.

Provável escalação da Salernitana:

Ochoa;

Gyomber,

Daniliuc,

Pirola;

Bradaric,

Coulibaly,

Crnigoj,

Mazzocchi;

Candreva,

Kastanos,

Piatek.

Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano

Milan classificado nas quartas de final da Champions

O Milan venceu o Tottenham e carimbou o passaporte para as quartas de final na Liga dos Campeões. O time italiano espera o resultado para saber quem poderá enfrentar na próxima etapa da competição internacional.

No jogo de ida, o Milan venceu por 1 x 0, em casa com gol de Díaz. Já na volta, na Inglaterra, o empate sem gols deu a classificação para os italianos.

O Milan pode enfrentar nas quartas o Benfica, Chelsea ou o Bayern de Munique. Eles também estão classificados.

