Transmissão do jogo do Goiás x Atlético GO hoje na final do Goiano 2023

É decisão no Campeonato Goiano! Quem será o grande vencedor, Goiás ou Atlético Goianiense? As equipes protagonizam o clássico do equilíbrio neste domingo, 9 de abril, no Estádio Serrinha, em Goiânia, às 16h (horário de Brasília). Como assistir Goiás x Atlético GO e todos os detalhes da decisão estão no texto.

No primeiro jogo, o Atlético venceu o Goiás por 2 a 0 e por isso só precisa do empate para ser campeão. O Esmeraldino precisa marcar três gols ou mais se quiser levantar a taça.

Em toda a história do Clássico do Equilíbrio entre Goiás e Atlético, as equipes se enfrentaram em 312 oportunidades, com vantagem para o Goiás com 121 vitórias, além de 83 empates e 108 triunfos ao Dragão, de acordo com dados do portal Sagres.

Onde vai passar Goiás x Atlético GO hoje ao vivo

TV Brasil Central (GO), Youtube, o pay-per-view Nosso Futebol e DAZN vão transmitir a final do Campeonato Goiano entre Goiás x Atlético GO neste domingo ao vivo.

Na TV aberta para todo o estado de Goiás, a estatal Brasil Central, que opera no canal 13, transmitirá as emoções do Clássico do Equilíbrio ao vivo e de graça. Na internet, o canal do Brasil Central no Youtube retransmitirá a partida.

Tem também a opção de assistir no Nosso Futebol, pacote de canais disponível na Sky, Claro e DirecTV GO por valor extra na mensalidade.

Caso contrário, acesse a plataforma de streaming DAZN se já for assinante para assistir. Por R$ 34,90 por mês, você tem acesso a diferentes eventos esportivos.

O que acontece em caso de empate?

Caso as duas equipes tenham conquistado o mesmo número de gols ao fim do jogo deste domingo, a decisão por pênaltis vai decidir quem será o campeão goiano de 2023, seguindo o International Board.

Serão cinco cobranças para cada lado, onde o time que marcar mais gols e o que errar está eliminado. Em caso de nova igualdade, as penalidades alternadas serão disputadas.

Não tem prorrogação na final do Goiano.

Escalações de Goiás e Atlético GO

Guto Ferreira, técnico do Goiás, utilizou titulares e reservas para o duelo contra o Santa Fe na última terça-feira, na estreia do Esmeraldino na Sul-Americana. Com exceção de Gabriel Novaes e Jhonny Lucas, os titulares entrarão em campo.

Já Mozart Santos, treinador do Dragão, deverá escalar também os titulares, mesmo com a vantagem do primeiro jogo.

Goiás: Tadeu; Apodi, Lucas Halter, Bruno Melo, Sander; Zé Ricardo, Fellipe Bastos, Willian Oliveira, Julian Palacios; Vinicius e Nicolas.

Atlético GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Emerson Santos, Jefferson; Matheus Sales, Rhaldney, Moraes, Shaylon; Luiz Fernando e Gustavo Coutinho.

Quem tem mais títulos do Campeonato Goiano?

O Goiás é o maior campeão goiano da história com 28 títulos. O elenco esmeraldino desbanca o adversário Atlético Goianiense, segundo colocado, com 16 conquistas.

Apenas nove clubes levantaram a taça do Campeonato Goiano na história. O Goiás terá a oportunidade de se isolar na liderança do ranking, enquanto o Atlético tentará diminuir a diferença com o Esmeraldino.

Goiás - 28 títulos

Atlético GO - 16 títulos

Vila Nova - 15 títulos

Goiânia - 14 títulos

CRAC - 2 títulos

Anápolis - 1 título

Goiatuba - 1 título

Itumbiara - 1 título

Grêmio Anápolis - 1 título

Qual é a taça do Goiano 2023?

A Federação Goiana de Futebol apresentou na última terça-feira a taça que será entregue ao campeão do Campeonato Goiano de 2023. O evento foi realizado no Palácio Maguito Vilela.

A taça é de bronze, mede 68 centímetros e, de acordo com a FGF, tem detalhes em ouro e níquel na borda. O campeão da temporada ficará com a taça e poderá exibi-la em seu departamento.

