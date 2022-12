As seleções de Japão e Espanha disputam a terceira e última rodada da Copa do Mundo nesta quinta-feira, com transmissão na TV ao vivo

Transmissão e horário do jogo da Espanha hoje x Japão na Copa do Mundo do Catar

Transmissão e horário do jogo da Espanha hoje x Japão na Copa do Mundo do Catar

Favorita ao título na Copa do Mundo do Catar, o jogo da Espanha hoje vai ser contra o Japão, na terceira e última rodada do grupo E nesta quinta-feira, 1º de dezembro. Com início às 16h (horário de Brasília), a partida será no Estádio Internacional Khalifa, em Doha. As informações de como assistir na TV e online estão disponíveis a seguir para o torcedor.

LEIA TAMBÉM:

Que horas é o jogo da Espanha hoje na Copa do Mundo?

No horário de Brasília, o jogo da Espanha hoje contra o Japão vai começar às 16h (horário de Brasília), direto do Estádio Internacional Khalifa, em Doha nesta quinta-feira, 1º de dezembro.

Atenção torcedores: para quem mora nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Fernando de Noronha é preciso ficar atento com a diferença no horário de Brasília.

Horário do Catar: 22h

Horário do Brasil: 16h (Horário de Brasília)

🏟 Khalifa International Stadium 🗓 Play-off for Third Place, 17 Dec 2022 18:00 + 6 group stage matches & 1 Round of 16 match 🇶🇦 Qatar's most historic football venue pic.twitter.com/e5GcvQEaZL — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Como assistir ao jogo da Espanha hoje na TV?

Pela TV, o jogo da Espanha hoje será transmitido apenas no SporTV, disponível na TV paga entre operadoras como a Sky, DirecTV GO, Oi, Vivo e a Claro. Somente assinantes poderão assistir ao vivo no televisor.

No canal pago, é Luiz Carlos Jr quem narra ao lado de Paulo Vinicius Coelho e Grafite. Torcedores de qualquer lugar do país podem acompanhar o embate.

SKY: 39 / 439

OI TV: 39

CLARO TV: 39 / 539

VIVO TV: 39 / 339 / 819 / 539

Como assistir o jogo da Espanha hoje online na Copa?

Procurando saber como assistir ao jogo da Espanha hoje contra Japão de maneira online? Fique tranquilo torcedor, existem quatro opções de graça:

GloboPlay

portal GE

FIFA +

Canal do Casimiro

O torcedor pode acompanhar direto do GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo. Porém, não é preciso ser assinante do streaming. É só se cadastrar através do site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativos para celular, tablet, no computador ou na própria smartv. Acesse "Agora na TV" e escolha o canal da Globo.

Se preferir uma opção mais simples, aí é só entrar no portal GE (www.ge.globo.com), que também retransmite as imagens de graça em todo o Brasil.

Já o FIFA+ é outra maneira de curtir os jogos todos os dias. Nesta quinta, a plataforma exibe ao vivo e de graça para todos os brasileiros o jogo da Espanha. É só se cadastrar no site (www.fifa.com).

A maneira mais espontânea para curtir é o canal do Casimiro, de graça tanto no Youtube como na Twitch.

Escalações:

Provável escalação de Espanha: Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Alba; Busquets, Gavi, Pedri; Ferran Torres, Morata e Olmo.

Provável escalação de Japão: Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Morita, Doan; Kamada, Junya Ito e Asano.

O treinador japonês deve repetir a escalação da rodada passada, com titulares em campo.

Do outro lado, Luis Enrique também deve repetir a mesma formação, com Gavi, Pedri e Busquets no meio de campo.

Do que Japão e Espanha precisam para se classificar?

A Copa do Catar tem sido cheia de surpresas aos torcedores. No grupo E, não poderia ser diferente.

Todas as quatro seleções presentes no agrupamento possuem chances reais de se classificarem para as oitavas de final. Líder com 4 pontos, os espanhóis são favoritos. Diante do Japão, o jogo da Espanha hoje precisa ser de vitória para os europeus ou até mesmo um simples empate para garantir.

Para os japoneses, a vitória é necessária. Em caso de empate, torcerá por um empate também no duelo entre Costa Rica e Alemanha. Se os alemães triunfarem, aí o critério de desempate entra em cena.

Para a seleção da Costa Rica, a vitória é necessária, além de torcer contra os japoneses. Já a Alemanha terá que vencer o seu jogo e torcer pela Espanha.

GRUPO E

1 Espanha - 4 pontos

2 Japão - 3 pontos

3 Costa Rica - 3 pontos

4 Alemanha - 1 ponto