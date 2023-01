Saiba qual é o primeiro jogo do Vasco na temporada e como assistir aos duelos do carioca

Vasco estreia no Carioca 2023 hoje e terá transmissão no Canal do Casimiro

Vasco estreia no Carioca 2023 hoje e terá transmissão no Canal do Casimiro

O Vasco estreia neste sábado, 14 de janeiro. O elenco entra em campo pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2023, na Taça Guanabara, na nova temporada contra o Madureira, em São Januário. Durante todo o torneio, o clube vai disputar onze rodadas em busca da classificação até a semifinal.

O elenco enfrenta o Madureira às 18h (Horário de Brasília), em São Januário.

No entanto, não é o time principal do Cruz Maltino quem vai entrar em campo neste fim de semana. Isso porque o clube viaja para a Flórida na sexta-feira onde terá uma sequência de amistosos contra River Plate e Inter Miami. Serão nove dias em treinos sob o comando de Maurício Barbieri.

Quem ficará no cargo de treinador é Emilio Faro. Segundo o GE, o elenco titular só retorna ao Brasil no dia 22 de janeiro. A lista de jogadores que viajarão e dos que ficam ainda não foi divulgada pelo clube.

Data: Sábado, 14 de janeiro de 2023

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário

Onde assistir: Cazé TV

RELACIONADO: Roberto Dinamite no Barcelona: o único clube do craque

Onde assistir ao jogo do Vasco

Os jogos do Vasco no Campeonato Carioca serão transmitidos na TV BAND e no canal do Casimiro na internet. Disponível na TV aberta, a BAND é a responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca na temporada, disponível por todo o estado do Rio de Janeiro ao vivo e de graça.

Porém, como o clube não entrou em acordo com a emissora e a FERJ, o canal não pode exibir os jogos do Cruz Maltino em casa. Isso significa que os embates que serão disputados em São Januário ou que tem o Vasco como mandante serão transmitidos na Caze TV.

A plataforma está disponível no Youtube e também na Twitch de graça para todos os torcedores do Brasil.

Contratações do Vasco em 2023

De volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, o clube aproveitou para melhorar o seu elenco, começando pelo treinador. Maurício Barbieri foi anunciado como o novo técnico para 2023. Com isso, Jorginho foi desligado do clube logo após a temporada da Série B.

Entre as contratações estão Lucas Piton, Pedro Raul, Patrick de Lucca, Léo Pelé, Robson Bambu, Pumita Rodríguez e o goleiro Ivan.

Ainda não há confirmação da data de estreia de todos os atletas contratados pelo Vasco nesta temporada.

Tabela de jogos do Campeonato Carioca

Confira o calendário completo do clube no Campeonato Carioca.

PRIMEIRA RODADA

Vasco x Madureira - Sábado, 14/01

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário

SEGUNDA RODADA

Audax x Vasco - Quinta-feira, 19/01

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro

TERCEIRA RODADA

Vasco x Botafogo - Segunda-feira, 23/01

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário

QUARTA RODADA

Portuguesa x Vasco - Quinta-feira, 26/01

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro

QUINTA RODADA

Vasco x Volta Redonda - Segunda-feira, 30/01

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário

SEXTA RODADA

Vasco x Resende - Quinta-feira, 02/02

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Maracanã

SÉTIMA RODADA

Nova Iguaçu x Vasco - Terça-feira, 07/02

Horário: 21h10 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Jânio Moraes

OITAVA RODADA

Fluminense x Vasco - Domingo, 12/02

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Maracanã

NONA RODADA

Vasco x Boavista - Sábado, 25/02

Horário: horário a definir

Local: Estádio São Januário

DÉCIMA RODADA

Flamengo x Vasco - Domingo, 05/03

Horário: horário a definir

Local: Estádio Maracanã

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA

Vasco x Bangu - Quarta-feira, 08/03

Horário: horário a definir

Local: Estádio São Januário

LEIA TAMBÉM

Pelé jogou pelo Vasco na carreira?