Veja onde assistir ao jogo do Brasil sub 17 x Uruguai hoje (07/04)

A Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai nesta sexta-feira, 7 de abril, pela última rodada da fase de grupos no Campeonato Sul-Americano Sub 17. A bola vai rolar no jogo do Brasil às 21h (Horário de Brasília), no Estádio George Capwell, no Equador.

Com a vaga encaminhada, o Brasil precisa vencer o Uruguai para carimbar o passaporte até o hexagonal final na melhor colocação do grupo A durante a primeira fase.

Como assistir jogo do Brasil sub 17 hoje?

O jogo do Brasil sub 17 hoje será transmitido ao vivo no SporTV e GloboPlay, às 21h, para todos os estados do país entre as operadoras por assinatura.

Nenhum canal da televisão aberta vai transmitir a partida entre Uruguai e Brasil nesta sexta-feira. Só quem tem a TV paga em casa pode desfrutar da competição entre as categorias de base nas seleções.

A saída é acompanhar pelo GloboPlay, plataforma de streaming. Pagando por mês o valor necessário, dá para assistir filmes, séries, novelas da emissora e também os canais ao vivo. Acesse o site (globoplay.globo.com) e confira o melhor pacote ao seu bolso.

Quantas seleções se classificam para o hexagonal?

Entre dez seleções, somente seis se classificam para o hexagonal final no Campeonato Sul-Americano. Os elencos foram divididos em dois grupos de cinco, por isso, os três primeiros de cada chave avançam.

No grupo A, Brasil, Chile e Uruguai brigam na parte de cima pelas três vagas. O Equador e a Colômbia correm por fora.

Já no grupo B, Argentina, Paraguai, Venezuela e Bolívia ainda estão vivos, enquanto o Peru já está fora da competição sem pontos marcados.

Convocação da seleção brasileira

A Seleção Brasileira sub 17 é a maior campeã do Campeonato Sul-Americano. São 12 conquistas ao longo dos anos, em busca da décima terceira.

Confira a convocação do treinador Phelipe Leal.

GOLEIROS:

Caio Barone – Flamengo

César – Palmeiras

Phillipe Gabriel – Vasco

DEFENSORES:

Chermont – Santos

Dalla Corte – Internacional

Dayvisson – Athletico Paranaense

Da Mata – Grêmio

Isac – RB Bragantino

Souza – Santos

Vitor Nunes – Palmeiras

Vitor Reis – Atlético Mineiro

MEIAS:

Bernardo Valim - Botafogo

Dudu - Athletico Paranaense

Lucas Camilo - Grêmio

Luiz Gustavo - Corinthians

Matheus Ferreira - Vasco

Rhuan Gabriel - Cruzeiro

ATACANTES:

Kauâ Elias - Fluminense

Lorran - Flamengo

Matheus Reis - Fluminense

Rayan – Vasco

Ricardo – Internacional

Riquelme Fillipi – Palmeiras

