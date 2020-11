Itália x Polônia: onde assistir ao jogo da Liga das Nações

A Itália recebe a Polônia neste domingo (15), às 16h45, pela quinta rodada do grupo 1, pela Liga A, na Liga das Nações, em Régio da Emília, no Estádio Città del Tricolore. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

A equipe polonesa é líder do grupo, com sete pontos, um a mais que os italianos, logo atrás com seis pontos. Portanto, quem vencer assume a liderança. Portanto, em caso de empate, a Polônia segue na posição.

Itália x Polônia: onde assistir?

A partida entre Itália x Polônia tem transmissão do canal Space, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir no canal do Esporte Interativo no Youtube ou pela plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na Liga das Nações?

A equipe visitante é líder do grupo 1, na elite da competição, Liga A. No primeiro confronto entre as seleções, empate sem gols.

Com sete pontos, a Polônia se mantém na liderança do grupo. Dessa maneira, são duas vitórias, um empate e uma derrota. Se vencer, o time fica próximo de garantir a classificação para as semis.

Por outro lado, os italianos estão em segundo lugar, com seis. Assim, somam uma vitória e três empates. Se vencer, a Itália consegue o primeiro lugar, indo para nove pontos. Mas é uma missão difícil, já que a Polônia vem forte na competição.

Prováveis escalações entre Itália x Polônia

Chiellini, Romagnoli, Pietro Pellegri, Chiesa, Vincenzo Grifo, Moise Kean, Ogbonna estão fora por lesão.

Já Danilo D’Ambrosio está indisponível por suspensão.

Provável Itália: Donnarumma; Di Lorenzo (Fiorenzi), Bonucci, Acerbi, Palmieri; Jorginho, Barella, Gagliardini; Bernardeschi, Belotti, Insigne

Do lado dos visitantes, Lewandowski é o astro do time. Contudo, não possuem muitas baixas por problemas físicos ,apenas Damian Kadzior e Jakub Kaminski.

Porquanto, apenas Mateusz Klich está suspenso e não enfrenta os italianos.

Provável Polônia: Szczesny; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Reca; Krychowiak, Klich; Jozwiak, Zielinski, Grosicki; Lewandowski

Outros jogos deste domingo

Além do confronto entre Itália e Polônia, dezessete jogos também acontecem pela quinta rodada da Liga das Nações.

Ademais, todos eles estão disponíveis para assistir no EI Plus.

Macedônia do Norte x Estônia – 11h

Eslováquia x Escócia – 11h

Turquia x Rússia – 14h

Geórgia x Armênia – 14h

Bielorrússia x Lituânia – 14h

Holanda x Bósnia – 14h – TNT, Youtube Esporte Interativo e EI Plus

Bulgária x Finlândia – 14h

Albânia x Cazaquistão – 14h

País de Gales x Irlanda – 14h

Bélgica x Inglaterra – 16h45 – TNT, Youtube Esporte Interativo e EI Plus

Hungria x Sérvia – 16h45

Eslovênia x Kosovo – 16h45

República Tcheca x Israel – 16h45

Dinamarca x Islândia – 16h45

Áustria x Irlanda do Norte – 16h45

Romênia x Noruega – 16h45

Moldávia x Grécia – 16h45