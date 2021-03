Onde assistir a corrida da Fórmula 2 ao vivo hoje – 27/03

A Fórmula 2 apresenta neste sábado (27) mais uma corrida na etapa de Bahrein. Depois do treino, a corrida principal será realizada às 13h30 (horário de Brasília). Ao todo, três brasileiros participam das competições, tendo grandes chances de pódio para o país. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Onde assistir a corrida na Fórmula 2 ao vivo?

A segunda corrida da Fórmula 2 neste sábado (27) tem transmissão em dois lugares:

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET:75, VIVO: 463, OI TV:168

Band retoma transmissão da Fórmula 2

Depois de 40 anos, a Rede Bandeirantes conseguiu obter novamente os direitos de transmissão para passar aos telespectadores as emoções da Fórmula 1. O anúncio foi feito ao vivo pelo jornalista José Luiz Datena em fevereiro de 2021.

De acordo com o site oficial da emissora, o acordo remete a transmissão exclusiva do Campeonato Mundial de Fórmula 1 até o final de 2022, ou seja, duas temporadas, além da exclusividade das 23 provas. No elenco de profissionais, estão Sérgio Maurício, Felipe Giaffone, Reginaldo Leme, Mariana Becker e Max Wilson.

Primeiro pole-pódio temporada 2021

A primeira corrida, realizada na última sexta-feira (26), contou com um pódio bem diferente do imaginado. Em primeiro lugar o chinês Zhou, da Uni-Virtuosi. Lundgaard, norueguês, conseguiu um bom tempo e ficou na segunda posição.

Mas o que realmente chamou a atenção foi o brasileiro Felipe Drugovich, da UNI-Virtuosi, em terceiro lugar, fechando o pódio da primeira corrida da Fórmula 2.

Onde assistir ao vivo a temporada 2021 da F2