Como assistir ao jogo do Sada Cruzeiro x São José hoje na final da Copa Brasil vôlei masculino 2023

Tem decisão importante no vôlei hoje! Sada Cruzeiro e São José protagonizam a final da Copa Brasil de vôlei masculino na noite deste domingo, 5 de março, na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina.

O jogo tem início às 21h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Como ver a final do Sada Cruzeiro?

O jogo do Sada Cruzeiro e São José na final da Copa Brasil de vôlei masculino hoje tem transmissão no SporTV 2, disponível na TV paga, e GloboPlay, serviço de streaming para assinantes, ao vivo para todo o Brasil.

Com exclusividade, o canal exibe a disputa neste domingo para todos os estados do Brasil. Quem tem a emissora na prograamção é só sintonizar e torcer pelo time do coração. Entre em contato com o seu operador para adquirir o SporTV.

O GloboPlay é a opção para quem gosta de assistir na internet ou até mesmo quem não tem a TV paga. Assistentes da plataforma podem acompanhar no computador ou aplicativo para celular, tablet e smartv.

Agora, vão jogar o grande desafio da temporada.

Qual a premiação da campeão da Copa Brasil?

A CBV, Confederação Brasileira de Voleibol, não divulgou se o time campeão vai ganhar premiação em dinheiro pela conquista na Copa Brasil de vôlei masculino. No entanto, o elenco vai ganhar duas vagas importantes em competições no calendário.

O vencedor da Copa Brasil se classifica para a Supercopa 2023 e também no Campeonato Sul-Americano de 2024, na temporada que vem.

