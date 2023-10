Onde assistir o jogo do Suzano x Sesi no Paulista de vôlei masculino - 15/10

Onde assistir o jogo do Suzano x Sesi no Paulista de vôlei masculino – 15/10

É neste domingo, 15 de outubro, que será definido o segundo finalista do Campeonato Paulista de vôlei masculino na temporada. Suzano e Sesi SP vão se enfrentar pelo terceiro jogo da semifinal às 21h30 (de Brasília), na Arena Suzano, com passaporte direto para a final da temporada.

Transmissão do jogo Suzano x Sesi de vôlei masculino

Com exclusividade, o canal Sportv 2 vai transmitir a partida entre Suzano x Sesi SP de vôlei masculino às 21h30, para assinantes de todo o país. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode assistir a programação em tempo real na plataforma.

O Guarulhos aguarda o resultado para saber quem vai enfrentar na final do Paulista, ainda sem data definida. Maior campeão de todos os tempos, o Suzano quer a 11ª medalha de ouro, enquanto o Sesi, com quatro títulos, busca subir um degrau na lista de maiores vencedores.

No primeiro jogo da semifinal, o Suzano venceu o Sesi na Arena Paulo Skaf, em Bauru, por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 24/26, 23/25 e 25/27. Na volta, em Suzano, a estrela de Darlan brilhou para conquistar o empate na série e dar vitória ao Sesi em 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 21/25, 25/16, 25/23 e 18/20.

Horário: 21h30 (De Brasília)

Local: Arena Suzano, em Suzano

Onde assistir: Sportv 2

Como chegam Suzano e Sesi na última partida da semifinal?

Suzano e Sesi de Bauru tiveram um longo caminho a percorrer na fase classificatória e quartas de final para chegarem até aqui. O Suzano é o dono da segunda melhor campanha do campeonato, enquanto o Sesi terminou em terceiro lugar na classificação.

O Suzano faturou 11 pontos na primeira fase do Paulista de vôlei masculino, com quatro vitórias e duas derrotas após a desqualificação do Araçatuba.

Campanha do Suzano no Paulista de vôlei masculino:

Suzano 3 x 0 Atibaia - 19 de agosto na fase classificatória

Farma Conde São José 2 x 3 Suzano - 25 de agosto na fase classificatória

Suzano 3 x 0 Guarulhos - 2 de setembro na fase classificatória

Sesi SP 3 x 0 Suzano - 16 de setembro na fase classificatória

Suzano 0 x 3 Vôlei Renata - 23 de setembro na fase classificatória

Santo André 0 x 3 Suzano - 29 de setembro na fase classificatória

Santo André 0 x 3 Suzano - 3 de outubro nas quartas de final

Suzano 3 x 0 Santo André - 5 de outubro nas quartas de final

Sesi SP 1 x 3 Suzano - 9 de outubro na semifinal

Suzano 2 x 3 Sesi SP - 11 de outubro na semifinal

Com Darlan e Flávio em quadra, o Sesi brilhou na fase classificatória mas tropeçou contra o Santo André. Foram 11 pontos com quatro triunfos e duas derrotas, classificado para as quartas de final onde enfrentou o Atibaia.

Campanha do Sesi SP no vôlei masculino:

Sesi SP 2 x 3 Santo André - 18 de agosto na fase classificatória

Atibaia 0 x 3 Sesi SP - 25 de agosto na fase classificatória

Farma Conde São José 2 x 3 Sesi SP - 2 de setembro na fase classificatória

Sesi SP 0 x 3 Guarulhos - 8 de setembro na fase classificatória

Sesi SP 3 x 0 Suzano - 16 de setembro na fase classificatória

Vôlei Renata 2 x 3 Sesi SP - 29 de setembro na fase classificatória

Atibaia 0 x 3 Sesi SP - 3 de outubro nas quartas de final

Sesi SP 3 x 0 Atibaia - 6 de outubro nas quartas de final

Sesi SP 1 x 3 Suzano - 9 de outubro na semifinal

Suzano 2 x 3 Sesi SP - 11 de outubro na semifinal

Quantas finais Sesi e Suzano já disputaram no Paulista?

Se o Suzano é o maior campeão do estadual, consequentemente é também o time que mais disputou finais no vôlei masculino em quadra. Desde a primeira edição do Paulista, o Suzano chegou a 13 finais com a conquista de 11 medalhas de ouro e dois vices. O Sesi, por outro lado, tem nove participações.

Em 1992, o União Suzano encontrou o inexistente Palmeiras na final. Sem qualquer problema, superou o alviverde para subir ao lugar mais alto do pódio do Paulista com a taça dourada e a medalha de ouro nas mãos dos capitães.

O sucesso não parou por aí, já que o Suzano manteve a sua hegemonia no vôlei masculino e jogou outras seis finais consecutivas após o primeiro título. Venceu todas, com exceção de 1996, quando perdeu para o já extinto Telesp Clube. O Suzano até voltou a dominar o cenário entre 2002 e 2008, com cinco finais entre esse período.

No total, os títulos do Suzano foram conquistados em 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2007 e 2008.

Do outro lado, foi a vez do Sesi dominar a tabela final do Campeonato Paulista de vôlei masculino nos anos recentes. De 2009 a 2018, com exceção em 2017 quando terminou em terceiro lugar, foi a vez do elenco de Bauru celebrar conquistas e disputar nove finais seguidas. O elenco tornou-se campeão nos anos de 2009, 2011, 2012 e 2013, mas foi vice nos outros.

