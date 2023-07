Quando vai ser a semifinal da Liga das Nações vôlei masculino 2023

As seleções de Polônia, Estados Unidos, Japão e Itália vão disputar a semifinal da Liga das Nações de vôlei masculino. O Brasil foi superado pelos poloneses e por isso volta mais cedo para casa, repetindo a campanha do ano passado. Confira a data dos jogos da semifinal e quais são os confrontos.

Confira a premiação do vôlei masculino na Liga das Nações 2023

Datas da semifinal do vôlei masculino

A semifinal da Liga das Nações de vôlei masculino vai ser no sábado, 22 de julho, às 12h e 15h, horário de Brasília, em Gdansk, na Polônia. O Brasil não joga mais a competição porque foi eliminado pela Polônia.

Os Estados Unidos derrotaram a França, enquanto a Itália passou pela Argentina. O Japão, na quinta-feira, superou a Eslovênia sem problemas.

O Sportv 2 e a plataforma de streaming VB TV transmitirão os dois jogos ao vivo para todo o país.

Sábado, 22/07 - Japão x Polônia

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Gdansk, na Polônia

Sábado, 22/07 - Estados Unidos x Itália

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Gdansk, na Polônia

Domingo, 23/07 - Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Gdansk, na Polônia

Domingo, 23/07 - Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Gdansk, na Polônia

Quando é a final da Liga das Nações?

A final da Liga das Nações está marcada para domingo, 23 de julho, às 15h, na Ergo Arena, na cidade de Gdansk, na Polônia. O sportv 2 exibe a partida para todo o país, assim como o VBTV ao vivo para assinantes.

De um lado Estados Unidos e Itália disputarão a semifinal, enquanto Japão e Polônia vão brigar pela vaga. Todas as equipes buscam o primeiro título da Liga das Nações. A Rússia detém dois ouros, o Brasil e a França um cada.

A Liga das Nações foi criada em 2018 com o objetivo de reunir as principais seleções dos continentes, substituindo a Liga Mundial de vôlei masculino. É dividida em duas fases: a primeira qualificatória, onde os times de elite jogam três semanas e a segunda, onde as oito melhores equipes avançam para as quartas de final.

Classificação final da Liga das Nações masculina

Com a eliminação nas quartas de final, a Seleção Brasileira de vôlei masculino repete a campanha da temporada passada, eliminado pelos Estados Unidos, e termina a sua campanha em sexto lugar na classificação geral.

1) indefinido

2) indefinido

3) indefinido

4) indefinido

5) Argentina

6) Brasil

7) Eslováquia

8) França

9) Sérvia

10) Holanda

11) Alemanha

12) Canadá

13) Cuba

14) Irã

15) Bulgária

16) China

