Resultado da Dupla Sena 2201: números de sábado (27/02/2021)

O resultado da Dupla Sena concurso 2201 deste sábado, dia 27de fevereiro, será sorteado a partir das 20 horas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio da modalidade está acumulado e em R$ 700 mil e pode sair para a aposta que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio.

Resultado da Dupla Sena 2201

Os números do resultado da Dupla Sena concurso 2201 deste sábado são:

Primeiro sorteio – 15 16 22 28 41 42

Segundo sorteio – 03 10 18 24 33 43

Como receber o prêmio da Dupla Sena de hoje?