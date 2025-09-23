Resultado da Lotofácil 3494 sai para cidades de SP e PE

O resultado da Lotofácil 3494 foi divulgado pelas Loterias Caixa e teve as seguintes dezenas: 01-04-09-10-11-12-14-15-16-17-19-21-22-24-25. AS apostaS ganhadoras do sorteio de terça-feira, 23 de setembro, foram registradas na cidades de Carpina (PE), Indaiatuba (SP) e São Caetano do Sul (SP).

Cidade dos ganhadores da Lotofácil 3494

Nesta terça, três apostas acertaram o resultado da Lotofácil 3494. Cada jogo vai levar R$517.435,34, totalizando R$ 1,5 milhão.

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 517.435,34

14 acertos

295 apostas ganhadoras, R$ 1.576,19

13 acertos

8228 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

93686 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

482420 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Para receber o prêmio da aposta acertadora do resultado da Lotofácil de ontem de até R$ 1.903,98, pode retirar em lotéricas ou agências da Caixa. Mas, se o valor ultrapassar, somete será possível nos bancos CAIXA e mediante documentos pessoais como: R.G, C.P.F e recibo original da aposta.

Qual o dia do próximo sorteio da Lotofácil?

Na quarta-feira, dia 24, será realizado, assim, o sorteio da Lotofácil, concurso 3495, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão e, para ganhar, as apostas precisam ser feitas até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Mas na modalidade também ganham prêmios as apostas que marcam 14, 13, 12 e 11 acertos no resultado.