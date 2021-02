Resultado da Quina de ontem (26/02/21), concurso 5501; confira

Nenhuma aposta cravou o resultado da Quina de ontem, sexta-feira (26), concurso 5501, e o prêmio acumulou para R$ R$ 13 milhões. O sorteio, que teve início às 20h, foi transmitido ao vivo no canal Caixa do Youtube e página Loterias Caixa do Facebook.

Confira os números sorteados no resultado da Quina de ontem: 16 20 25 26 58.

Resultado da Quina de ontem

Algumas apostas marcaram o resultado parcial da Quina de ontem e vão receber prêmios menores, de acordo com sua faixa de acerto.

4 acertos – 82 apostas ganhadoras, R$ 10.415,98;

3 acertos – 8,496 mil apostas ganhadoras, R$ 151,17;

2 acertos – 212,619 mil apostas ganhadoras, R$ 3,32;

O próximo concurso da Quina será realizado hoje, sábado (27), às 20h, e pode entregar o prêmio de R$ 13 milhões. As apostas podem ser feitas em lotéricas ou pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa até às 19h.

Probabilidade

A chance de ganhar na Quina de ontem com a aposta simples de cinco dezenas era de uma em mais de 24 milhões. Entretanto, se a aposta tivesse mais números, a probabilidade aumentaria. Por exemplo: um jogo com 15 números (que é o máximo permitido), a chance de ganhar é de uma em 8.005 mil.

