Resultado Super Sete 60: prêmio acumula e vai a R$ 2,4 milhões

Mais uma vez sem acertadores, o resultado do Super Sete 60 acumulou nesta sexta-feira, dia 26 de fevereiro. As dezenas premiadas foram: 1 2 1 6 6 9 5. O prêmio que já estava acumulado subiu mais uma vez e agora vale R$ 2,4 milhões.

Quantos ganhadores na Super Sete?

Ninguém acertou a faixa principal do resultado Super Sete 60 nesta sexta. As demais faixas de prêmios de menor valor pagaram valores a diversos apostadores. Confira:

7 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 6 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 39.165,80;

5 acertos – 86 apostas ganhadoras, R$ 650,59;

4 acertos – 1.151 apostas ganhadoras, R$ 48,61;

3 acertos – 10.278 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Próximo sorteio

O próximo sorteio do Super Sete ocorre na segunda-feira, dia 1 de março, às 15 horas. O prêmio está acumulado em R$ 2,4 milhões. Os jogos podem ser feitos em casas lotéricas ou pela internet até uma hora antes do sorteio.

Todos os resultados do Super Sete

Veja os demais resultados do Super Sete por aqui.

Para assistir a gravação de todos os sorteios do Super Sete, acesse o perfil da Caixa no Youtube.

Como se ganha no Super Sete?

O jogo Super Sete é uma modalidade lotérica de prognósticos numéricos. No volante, há 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Nesse sentido, o apostador deve escolher um número por coluna.

Se preferir, ainda há a possibilidade de fazer apostas múltiplas. As opções propõem a escola de até 21 números no máximo, sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

No sorteio, são extraídos sete números (um por coluna). É possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

7 colunas com o acerto do número sorteado;

6 colunas com o acerto do número sorteado;

5 colunas com o acerto do número sorteado;

4 colunas com o acerto do número sorteado;

3 colunas com o acerto do número sorteado (prêmio fixo de R$ 5,00)

O prêmio do jogo Super Sete corresponde a 43,35% da arrecadação do concurso. A partir dessa porcentagem, é deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos:

R$ 5,00 para as apostas com 3 prognósticos certos entre os 7 sorteados;

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valor fixo, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

55% entre os acertadores de 7 colunas com prognósticos certos;

15% entre os acertadores de 6 colunas com prognósticos certos entre os 7 sorteados;

15% entre os acertadores de 5 colunas com prognósticos certos entre os 7 sorteados;

15% entre os acertadores de 4 colunas com prognósticos certos entre os 7 sorteados.

Não existindo aposta premiada em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa.

As chances de levar o prêmio máximo com um jogo simples é de uma em 10.000.000. Já com um volante de 21 números marcados, as chances são de uma em 4.572.