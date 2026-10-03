Política

Colinha da eleição: número do Haddad para governador de São Paulo

Candidato do Partido dos Trabalhadores

Escrito por Anny Malagolini
número do Haddad para governador de SP Foto: Agência Brasil
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O candidato Fernando Haddad (PT) disputa o primeiro turno das Eleições 2026 para governo de São Paulo com o número 13. A votação será realizada no domingo das 8h às 17h (horário de Brasília).

O número do Haddad é o 13

O número de Fernando Haddad para governador de São Paulo é 13. O candidato concorre pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que utiliza o número 13. Na urna eletrônica, o eleitor deverá digitar os dois números correspondentes à candidatura e conferir os dados apresentados na tela antes de apertar a tecla “Confirma”.

Nas Eleições 2026, a votação para governador ocorre depois dos votos para deputado federal, deputado estadual e dois senadores. O último voto é para presidente da República.

Quem é Fernando Haddad?

Fernando Haddad nasceu em 25 de janeiro de 1963, em São Paulo. Em 2026, tem 63 anos e declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a ocupação de professor de ensino superior. Sua candidatura ao governo paulista está registrada como deferida.

Haddad é formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), onde também fez mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Ele é professor da instituição.

Na carreira política, foi ministro da Educação entre 2005 e 2012, durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Em 2012, foi eleito prefeito de São Paulo e comandou a cidade entre 2013 e 2016.

Em 2018, Haddad foi candidato à Presidência da República pelo PT e chegou ao segundo turno, quando foi derrotado por Jair Bolsonaro.

Mais recentemente, Haddad ocupou o cargo de ministro da Fazenda, entre 2023 e março de 2026. Deixou o governo federal para disputar novamente o governo de São Paulo.

Nas Eleições 2026, Haddad tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes.

O candidato a vice-governador na chapa de Fernando Haddad é Márcio França (PSB), ex-governador de São Paulo.

Caso haja segundo turno na disputa pelo governo estadual, a votação está marcada para 25 de outubro de 2026.

Como votar em Fernando Haddad na urna?

O voto para governador é feito da seguinte maneira:

  • Aguarde a tela da urna indicar o cargo de governador;
  • Digite 13, número de Fernando Haddad;
  • Confira na tela o nome, a fotografia, o número e a sigla do partido;
  • Se as informações estiverem corretas, pressione “Confirma”;
  • Caso tenha digitado algum número errado, pressione “Corrige” e faça novamente a votação.
  • O TSE orienta que o eleitor confira os dados exibidos na tela antes de confirmar o voto.

Para votar em branco, o eleitor deve apertar a tecla “Branco” e, depois, pressionar “Confirma”.

Para votar nulo, o eleitor pode digitar um número que não corresponda a nenhuma candidatura e, em seguida, confirmar. O voto será registrado como nulo.

Veja também:

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Guia Eleições 2026 DÚVIDAS

Guia Eleições 2026: confira o que levar, horário, ordem de votação e o que não pode

lula faz discurso na ONU

Veja o discurso de Lula na ONU na íntegra; presidente é aplaudido

STF

Crise no STF: Gilmar Mendes e Mendonça batem boca nas redes sociais por caso Banco…

STF sobre o julgamento de Moraes

Afinal, o que ficou decidido no STF sobre o julgamento de Moraes?

Como ficou a votação do STF

Como ficou a votação do STF? Veja placar de votos em julgamento de Moraes

Julgamento hoje no STF ao vivo

Julgamento hoje no STF ao vivo: assista a transmissão no celular

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes