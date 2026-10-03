Colinha da eleição: número do Haddad para governador de São Paulo
Candidato do Partido dos Trabalhadores
O candidato Fernando Haddad (PT) disputa o primeiro turno das Eleições 2026 para governo de São Paulo com o número 13. A votação será realizada no domingo das 8h às 17h (horário de Brasília).
O número do Haddad é o 13
O número de Fernando Haddad para governador de São Paulo é 13. O candidato concorre pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que utiliza o número 13. Na urna eletrônica, o eleitor deverá digitar os dois números correspondentes à candidatura e conferir os dados apresentados na tela antes de apertar a tecla “Confirma”.
Nas Eleições 2026, a votação para governador ocorre depois dos votos para deputado federal, deputado estadual e dois senadores. O último voto é para presidente da República.
Quem é Fernando Haddad?
Fernando Haddad nasceu em 25 de janeiro de 1963, em São Paulo. Em 2026, tem 63 anos e declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a ocupação de professor de ensino superior. Sua candidatura ao governo paulista está registrada como deferida.
Haddad é formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), onde também fez mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Ele é professor da instituição.
Na carreira política, foi ministro da Educação entre 2005 e 2012, durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Em 2012, foi eleito prefeito de São Paulo e comandou a cidade entre 2013 e 2016.
Em 2018, Haddad foi candidato à Presidência da República pelo PT e chegou ao segundo turno, quando foi derrotado por Jair Bolsonaro.
Mais recentemente, Haddad ocupou o cargo de ministro da Fazenda, entre 2023 e março de 2026. Deixou o governo federal para disputar novamente o governo de São Paulo.
Nas Eleições 2026, Haddad tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes.
O candidato a vice-governador na chapa de Fernando Haddad é Márcio França (PSB), ex-governador de São Paulo.
Caso haja segundo turno na disputa pelo governo estadual, a votação está marcada para 25 de outubro de 2026.
Como votar em Fernando Haddad na urna?
O voto para governador é feito da seguinte maneira:
- Aguarde a tela da urna indicar o cargo de governador;
- Digite 13, número de Fernando Haddad;
- Confira na tela o nome, a fotografia, o número e a sigla do partido;
- Se as informações estiverem corretas, pressione “Confirma”;
- Caso tenha digitado algum número errado, pressione “Corrige” e faça novamente a votação.
- O TSE orienta que o eleitor confira os dados exibidos na tela antes de confirmar o voto.
Para votar em branco, o eleitor deve apertar a tecla “Branco” e, depois, pressionar “Confirma”.
Para votar nulo, o eleitor pode digitar um número que não corresponda a nenhuma candidatura e, em seguida, confirmar. O voto será registrado como nulo.
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