Colinha da eleição: número do Lula para presidente

Colinha da eleição: número do Lula para presidente

O número de Lula nas Eleições 2026 é 13. O candidato concorre à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT), tendo Geraldo Alckmin (PSB) como candidato a vice-presidente.

O registro da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a disputa presidencial de 2026.

Lula disputa novamente a Presidência após ter sido eleito para o cargo em 2002, 2006 e 2026. O petista também concorreu nas eleições presidenciais de 1989, 1994, 1998.

Qual é o número de Lula em 2026?

O número de Lula na urna eletrônica em 2026 é 13, correspondente ao PT. O TSE lista Lula como candidato à Presidência com o número 13, pelo Partido dos Trabalhadores, tendo como nome da chapa “Brasil Pronto pra Mais”.

O PT foi fundado em 1980 e teve seu registro definitivo concedido pela Justiça Eleitoral em 1982.

O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado em 4 de outubro de 2026, um domingo. Caso seja necessário um segundo turno para a disputa presidencial, a votação ocorrerá em 25 de outubro.

As urnas funcionarão das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, nas duas datas.

No primeiro turno, os eleitores também votarão para governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

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