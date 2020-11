Eleições 2020: E-título não funcionou? saiba como justificar o voto

O e-título é uma das grandes promessas para agilizar a votação neste domingo (15), primeiro turno das eleições 2020. No entanto, aplicativo tem apresentado falhas, principalmente para quem tenta justificar voto. O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou hoje que o o aplicativo e-Título está “funcionando ‘adequadamente'”, mas sobrecarregado devido ao volume de acessos.

Como justificar o voto?

Mesmo que o aplicativo não opere neste domingo, o eleitor tem até 60 dias para justificar a falta, mediante a apresentação de comprovantes que atestem o motivo de ausência, pelo aplicativo, no site do TSE ou no cartório eleitoral mais próximo.

Excepcionalmente, preencher e entregar o formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) em um dos locais destinados ao recebimento das justificativas, apresentando documento oficial de identificação com foto.

De qualquer forma, o TSE orienta aos eleitores a, caso tenham problemas para efetuar o acesso, esperarem alguns minutos e tentarem novamente entrar na plataforma. De acordo com o tribunal, até 8h30 deste domingo, 400 mil eleitores já tinha justificado ausência pelo app.

Preenchimento online do Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE)

Faça o download do Requerimento de Justificativa Eleitoral (formato PDF)

