Eleições 2020: ‘foto-supresa’ no e-título vira meme nas redes sociais

Véspera do primeiro turno das eleições 2020 e as redes sociais só falam de uma coisa: e-título. A discussão é sobre a foto do documento digital, tirada dos eleitores quando foram fazer a biometria. Acontece que o registro não tinha sido usado ainda, e muita gente nem lembrava da tal fotografia.

Aprenda o passo a passo e baixe o seu e-título

Melhores memes sobre a foto do e-título

“A foto do e-título é resultado de uma série de crueldades”, brincou uma eleitora no Twitter. “Um abaixo assinado pra gente poder colocar uma selfie no e-Título”, disse outro eleitor na rede social.

a foto do e-título é resultado de uma série de crueldades

1. enganaram a gente dizendo que era só pra coletar biometria

2. a gente foi lá todo horroroso e SURPRESA foto

3. o título não tem foto então a gente não viu como ficou

4. cinco anos depois: VEJA COMO VOCÊ É FEIO — dona buce #Elson50 (@bucetopdcristal) November 14, 2020

Um abaixo assinado pra gente poder colocar uma selfie no e-Título pic.twitter.com/qQzvVJx1wF — gui sousa (@guilhermesousa) November 14, 2020

todo mundo aqui caiu no golpe do e-título: foi na maior boa vontade do mundo cadastrar biometria e PLAU! Foto surpresa! pic.twitter.com/sUIowLo2bt — Luide BOULOS 5️⃣0️⃣ (@luide) November 14, 2020

não postarei minha foto no e-título pic.twitter.com/Z8IZ9gs4er — perezeu ☻ (@rodolfozerep) November 14, 2020

Mas afinal, o que é e-título?

O e-título é um aplicativo para celular que substitui o título eleitoral de papel na hora de votar .

Com o “app”, o eleitor acessa informações de sua situação cadastral, zona eleitoral, bem como o seu Título de Eleitor digital. Então, para as eleições 2020, basta levar smartphone. Nos casos de quem já está com o cadastro biométrico feito, documentos oficiais com foto também são dispensados, já que o e-Título vem acompanhado de foto 3×4.

Agora, quem não tiver feito o cadastro da biometria, então vai precisar levar também um documento oficial com foto, como RG, CNH, Passaporte e outros.

O Tribunal Superior Eleitoral recomenda que os eleitores baixem o aplicativo com a maior antecedência possível ao dia das Eleições Municipais 2020, cujo primeiro turno acontecerá no dia 15 de novembro. Com mais tempo para utilizar a interface do aplicativo, o eleitor estará mais seguro e apto para usá-lo no dia da votação.

Confira ao vídeo e aprenda a usar seu e-título nas eleições 2020.

