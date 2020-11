Eleições 2020: pode votar de bermuda, shorts e pés descalços?

O primeiro turno das Eleições 2020 é hoje e muitas dúvidas podem atingir o eleitor antes de chegar até urna. Muitas delas têm relação com o vestuário.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, ampliou o horário de votação, nas eleições municipais de 2020, em uma hora por causa da pandemia da Covid-19.

O horário será das 7h às 17h (considerando o horário local)

(considerando o horário local) O horário de votação de 7h às 10h será preferencial para pessoas acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco para o coronavírus. No entanto, não será exclusivo para eles, eleitores de qualquer idade podem ir nesse horário

Eleições 2020: Pode votar de bermuda ou shorts?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Sim. O eleitor pode usar shorts ou bermudas para votar. Além disso, pode usar sandália ou ir descalço.

E camisetas de partidos?

De acordo com o TSE, vestir camisas de partidos políticos ou candidatos caracteriza uma manifestação individual e silenciosa, o que é permitido pela legislação. Também é legal o uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos.

Já no caso dos objetos e vestimentas, se forem utilizados de forma padronizada com outras pessoas, causando aglomeração e barulho antes do fim do horário da votação, às 17 horas, os responsáveis pela prática poderão estar sujeitos às penalidades da lei que proíbe a boca de urna.

É permitido que, nos crachás dos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só constem o nome e a sigla do partido político ou da coligação a que sirvam, sendo vedada a padronização do vestuário.

Os mesários não podem usar vestuário ou objetos com propaganda de partido político ou candidato. Também não podem usar telefone celular no local de votação.

O que levar no dia da votação?

Nas Eleições 2020 , é obrigatório o uso de máscara. Quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser barrado na entrada.

, é obrigatório o uso de máscara. Quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser barrado na entrada. O eleitor deve passar álcool em gel nas mãos antes e depois de votar.

O TSE recomenda aos eleitores que levem a própria caneta para assinar o caderno de votações e que o eleitor permaneça pelo tempo mínimo necessário na seção.

Leve um documento oficial com foto: carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação. As certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar.

Leve o título de eleitor, já que nele constam informações sobre a zona e a seção eleitoral. Se preferir, baixe e instale o e-Título.

Eleições 2020: SP não terá ‘Lei Seca’ e venda de álcool está liberada

Eleições 2020: saiba como acompanhar os resultados pelo celular

Eleições 2020: saiba como encontrar candidatas mulheres em sua cidade

Eleições 2020: saiba como funciona a urna eletrônica

Eleições 2020: saiba como checar fake news com o robô do TSE