Eleições 2020: saiba como consultar o local de votação

O eleitor que souber qual é o seu local de votação poderá votar mesmo sem o título eleitoral em mãos – bastará levar qualquer documento oficial com foto ou então o e-título, aplicativo para smartphone que substitui a versão em papel. Veja como consultar o local de votação para o primeiro turno das eleições 2020 .

Como consultar o local de votação?

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem uma ferramenta que permite a consulta dos números do título, da zona eleitoral e também do endereço da seção de votação (clique aqui para consultar o local de votação). Precisa indicar nome completo, data de nascimento e nome da mãe.

Também é possível ter acesso a informações pela Central do Eleitor do seu estado. Veja a lista que consta do site do TSE:

Tribunais regionais

TRE Telefone Site Acre (68) 3212 4401 www.tre-ac.jus.br/ Alagoas (82) 2122 7700 www.tre-al.jus.br/ Amapá (96) 2101 1525 www.tre-ap.jus.br/ Amazonas (92) 3632 4499 www.tre-am.jus.br Bahia (71) 3373 7000 www.tre-ba.jus.br/ Ceará (85) 3453 3500 www.tre-ce.jus.br/ Distrito Federal (61) 3048 4000 www.tre-df.jus.br/ Espírito Santo (27) 2121 8500 www.tre-es.jus.br/ Goiás (62) 3920 4010 www.tre-go.jus.br/ Maranhão (98) 2107 8888 www.tre-ma.jus.br/ Mato Grosso (65) 3362 8000 www.tre-mt.jus.br/ Mato Grosso do Sul (67) 2107 7000 www.tre-ms.jus.br/ Minas Gerais (31) 3291 0004 www.tre-mg.jus.br/ Pará (91) 3213 4500 www.tre-pa.jus.br/ Paraíba (83) 3512 1200 www.tre-pb.jus.br/ Paraná (41) 3330 8500 www.tre-pr.jus.br/ Pernambuco (81) 3194 9200 www.tre-pe.jus.br/ Piauí (86) 2107 9700 www.tre-pi.jus.br/ Rio de Janeiro (21) 3436 9000 www.tre-rj.jus.br/ Rio Grande do Norte (84) 4006 5600 www.tre-rn.jus.br/ Rio Grande do Sul (51) 3294 8000 www.tre-rs.jus.br/ Rondônia (69) 3211 2000 www.tre-ro.jus.br/ Roraima (95) 2121 7000 www.tre-rr.jus.br/ Santa Catarina (48) 3251 3700 www.tre-sc.jus.br/ São Paulo (11) 3130 2000 www.tre-sp.jus.br/ Sergipe (79) 3209 8600 www.tre-se.jus.br/ Tocantins (63) 3229 9500 www.tre-to.jus.br/

