Eleições: que horas vai sair a pesquisa para governador de São Paulo

A próxima pesquisa para governador de São Paulo será divulgada nesta noite (20). O levantamento foi realizado entre os dias 14 e 20 de setembro pelo instituto Ipec (antigo Ibope) e foi encomendado pela TV Globo. A pesquisa deve ser divulgada esta noite no telejornal local de SP da emissora contratante.

Confira o horário em que a nova pesquisa para governador de São Paulo deve sair.

Veja também quem são os candidatos ao governo de SP.

Pesquisa para governador de São Paulo – IPEC

O Ipec vai divulgar a nova pesquisa para governador de São Paulo hoje (20). Normalmente, a Globo divulga os resultados das pesquisas estaduais nos telejornais noturnos locais. Então, o resultado deve ser divulgado no jornal noturno de SP, da Rede Globo, já que esta é a contratante. O telejornal começa por volta das 19h15, horário local.

A nova pesquisa ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais nos municípios paulistas. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais para baixo ou para cima. A apuração está registrada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número de identificação SP-05582/2022.

Os candidatos mais bem colocados nas últimas pesquisas para o governo de São Paulo eram Fernando Haddad (PT), seguido por Tarcísio de Freitas (Republicanos) e pelo atual governador Rodrigo Garcia (PSDB). A expectativa do novo levantamento é ver o posicionamento dos três candidatos mais bem posicionados até então.

Senado

Além de governador, o Ipec também questionou aos eleitores em quem eles votariam para senador em SP. De acordo com o último levantamento do Ipec sobre o senado de São Paulo, Márcio França (PSB) estava na liderança com 31% dos votos, seguido por Marcos Pontes (PL) com 13%.

Confira quem são os candidatos ao senado de SP.

Última pesquisa Ipec para governador de São Paulo

O Ipec divulgou sua última pesquisa para governador de São Paulo no começo do mês, dia 6 de setembro. Segundo o levantamento, Fernando Haddad (PT) estava na liderança com 36% dos votos, seguido por Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 21%. Em terceiro lugar, apareceu o atual governador Rodrigo Garcia com 14% das intenções de voto. Vinicius Poit (Novo), Antonio Jorge (DC), Altino Junior (PSTU), Carol Vigliar (Unidade Popular), Elvis Cezar (PDT), Gabriel Colombo (PCB) e Edson Dorta (PCO) ficaram com 1%, cada. 10% dos entrevistados afirmaram que vão votar em branco ou anular e 12% não souberam responder.

Veja a colocação da pesquisa estimada: