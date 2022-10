Eleições 2022: qual a porcentagem para 2 turno ser realizado?

As disputas de presidente e governador podem ser definidas apenas no final de outubro.

Com o fim do primeiro turno, fica a dúvida se haverá um outro pleito no final de outubro para definir os últimos cargos nas eleições de 2022. Mas qual a porcentagem para 2 turno ser realizado?

Qual a porcentagem para 2 turno ser realizado?

O segundo turno eleitoral está previsto na Constituição Federal de 1988 para a disputa dos cargos de presidente, governador e prefeito. Em 2022, como as eleições são nacionais, o segundo turno pode acontecer para presidente e governador. Para que não ocorra um segundo turno, o candidato mais votado precisa receber mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

Caso não aconteça, é realizado um segundo dia de votação com os dois nomes mais votados no primeiro turno. Já no segundo turno, o candidato mais votado é eleito, independente da quantidade de votos recebidos.

Qual foi o único presidente eleito no primeiro turno?

Nas eleições presidenciais, após o fim da ditadura militar, apenas nos anos de 1994 e 1998 o presidente foi eleito no primeiro turno.

Nesses dois casos, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi o vencedor. Em 2002 e 2006, Lula (PT) foi eleito no segundo turno, em 2010 e 2014, o mesmo feito se repetiu nas duas eleições de Dilma Rousseff (PT). Na última eleição, em 2018, Bolsonaro (então no PSL) também venceu no segundo pleito.

Votos válidos

Os votos válidos são aqueles destinados a um candidato, excluindo os brancos e nulos. Esses são os votos que vão ser contabilizados no resultado final da eleição. Então, os votos em branco ou anulados não entram na contagem e são descartados no fim da apuração oficial.

Quais cargos podem ser eleitos no 2 turno?

Em 2022, apenas os cargos de governador e presidente podem ir para uma disputa no segundo turno. As vagas de deputado federal e estadual e senador serão definidas ao final da apuração do primeiro turno eleitoral, independente de quantos votos os candidatos receberem.

Confira também:

Data do segundo turno em 2022

Este ano, o segundo turno será realizado no dia 30 de outubro. A votação, assim como no primeiro turno, será unificada em todo o Brasil, das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.

Se a eleição para o cargo de presidente da República não for decidida hoje (2), todos os brasileiros deverão votar novamente no último domingo do mês.

Além disso, eleitores de estados não definirem seus governadores ao final do dia de hoje (2) terão que comparecer também às urnas no final de outubro.

As regras para a votação no segundo turno serão as mesmas do primeiro pleito. O eleitor deve comparecer à seção eleitoral durante o horário definido com um documento oficial com foto em mãos. Os celulares são proibidos na hora de entrar na cabine de votação, devendo ser deixados com os mesários.

Como acompanhar a apuração dos votos?

O TSE publica todos os dados da apuração em tempo real no site Resultados. Na página, é possível ver todas as porcentagens de todos os candidatos concorrendo na eleição, além da quantidade de urnas apuradas a todo momento. O site mostra a apuração tanto no primeiro quanto no segundo turno.

+ Que horas sai o resultado da apuração