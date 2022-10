Sequência de votos eleições: veja ordem de votação em 2022

Sequência de votos eleições 2022: neste ano, os eleitores terão 16 números para digitar na urna de votação. O pleito deste domingo (2) vai eleger em todo País desde deputados federais e estaduais, a governadores, senadores e o presidente da República.

Apesar de ser permitido ao eleitor se identificar com o aplicativo e-Título, não será autorizada a entrada de celular na cabine de votação.

Então, a orientação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é de fazer a boa e velha colinha, escrevendo em um papel ou tirando o modelo do site do Tribunal para não correr o risco de esquecer o número do seu candidato.

Veja também:

Sequência de votos eleições: confira a ordem de votação nas urnas

A sequência de votos eleições deste ano pede muita atenção dos eleitores para que não haja nenhum equívoco quanto a ordem de votação.

No primeiro turno, quem for às urnas neste domingo (2) vai escolher deputados, senador, governador e presidente da República. Ao todo são cinco cargos em disputa, e 16 números a serem digitados na urna eletrônica.

Os eleitores vão escolher candidatos que vão trabalhar tanto no poder legislativo, que são deputado federal, estadual e senador, quanto no executivo: para governador e presidente.

Na hora da votação, de acordo com o TSE, a ordem estabelecida pelo Congresso Nacional inicia para os cargos do poder legislativo:

1º voto: Deputado Federal

2º voto: Deputado Estadual

3º voto: Senador

4º voto: Governador

5º voto: Presidente

Para deputado federal, o primeiro cargo a ser votado, o eleitor deve digitar quatro números que representam o número do candidato. Quando todos os números são digitados, aparece a foto e o nome do candidato.

Neste momento, o eleitor precisa conferir se é mesmo aquele candidato que deseja eleger, para então clicar em “Confirma”. Mas atenção: você pode corrigir se o número estiver errado.

Em seguida, é a vez de escolher deputado estadual. Desta vez são cinco números. E o mesmo acontece: assim que o número do seu candidato a deputado estadual estiver todo digitado na tela, o eleitor deve conferir e então confirmar se for aquele o candidato que você escolher.

Seguindo a ordem, o terceiro candidato a ser escolhido é o senador. São três dígitos, e o eleitor precisa conferir nome e foto para então confirmar.

O quarto voto é para governador e são apenas dois números. O processo é o mesmo: digitou, apareceu a foto e nome? Então confira se aquele é o seu candidato e confirme.

Por último, o eleitor vai escolher o presidente da República, que também será apenas dois números.

Sequência de votos eleições: como conferir o voto?

Nas eleições de 2022, o eleitor terá pela primeira vez um tempo extra para conferir o voto na urna. De acordo com a Agência Brasil, o equipamento vai liberar a confirmação do voto um segundo depois do preenchimento completo dos números do candidato de cada cargo.

Ainda conforme a Agência Brasil, o objetivo do tempo extra é fazer com que o eleitor confira, mais uma vez, se o candidato que aparece na tela é o mesmo para quem ele votou, e só então dê a certeza do voto.

Para evitar qualquer erro na hora do voto neste primeiro turno, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) reforça que o eleitor pode acessar o simulador de votação na urna eletrônica para as Eleições 2022. Basta clicar aqui.

No simulador, o eleitor que vai comparecer às urnas pela primeira vez pode aprender a votar e aquele que está em dúvida quanto à sequência de voto, pode usar o sistema para treinar.

O simulador segue a mesma ordem de votação da urna eletrônica.

Sequência de votos eleições: como fazer a colinha

No site do TSE o eleitor encontra um modelo de colinha, para preencher com o número dos seus candidatos. Basta imprimir, seguir a ordem de votação, e levar no dia das eleições.

Lembrando que não é permitido o uso de telefone celular na hora da votação.

A campanha do Tribunal Superior Eleitoral é para que o eleitor leve a cola e assim não erre na hora de eleger seus candidatos.

A sequência de votos eleições da colina segue a mesma ordem de voto nas urnas. Em 2022, o eleitor vai escolher as candidaturas nessa ordem na urna eletrônica:

Deputado (a) federal:

Deputado (a) estadual;

Governador (a);

Senador (a);

Presidente da República

Imprima aqui a colinha destas eleições, que pode ser tanto em versão colorida ou preto e branco.

Sequência de votos eleições: como votar na legenda

O eleitor também tem a opção de votar na legenda, o que significa escolher dar o voto apenas para a legenda, e não para um candidato específico.

No entanto, esta opção é válida apenas para os candidatos a deputado federal e deputado estadual. Neste caso, segundo reportagem do g1, o eleitor escolhe votar no partido e não em um candidato específico.

Para votar apenas na legenda, o eleitor deve digitar somente o número do partido no início da votação, seguindo a sequência de votos eleições, a pessoa escolhe apenas votar no partido, de dois dígitos, para deputado federal e estadual.

Da mesma forma como acontece quando se escolhe um candidato, o eleitor precisa esperar aparecer o nome do partido na tela, conferir, e então confirmar.

Agora, se você preferir votar em branco, é só apertar a tecla “Branco” que aparece na urna eletrônica, e confirmar.

Se você, em algum momento, tiver digitado o número errado ou quer mudar de ideia, aperta a tecla vermelha onde está escrito “Corrige”. Assim, você pode digitar novamente o seu voto, conferir e, então, confirmar.