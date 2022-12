Horário da posse do Lula e cronograma da cerimônia em 1 de janeiro de 2023

A posse Lula, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1° de janeiro de 2023, em Brasília, deve contar com cerca de 300 mil pessoas, segundo expectativa da futura primeira-dama Janja Silva, responsável pelos preparativos. Segundo o cronograma inicial, a cerimônia deve começar por volta das 14h30 com um desfile em carro aberto.

Cronograma da posse do Lula: horários previstos

A cerimônia de posse do Lula no dia primeiro de janeiro deve começar com o tradicional desfile em carro aberto. No entanto, o tradicional Rolls Royce usado nas posses presidenciais foi danificado e, por isso, não será usado pelo futuro presidente.

Depois do desfile, Lula segue para o Congresso Nacional, onde ocorre o compromisso constitucional para formalizar a posse. Essa cerimônia, que deve contar com um pronunciamento oficial do presidente, está prevista para começar às 15h.

Na sequência, às 17h, o momento mais emblemático do evento de posse do Lula: a passagem de faixa e a recepção dos chefes de Estado. Há uma grande expectativa em torno da passagem da faixa presidencial do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) para o petista, já que, antes das eleições, Bolsonaro disse que não compareceria ao evento.

Para as 18h30 está marcada a recepção de delegações estrangeiras e, ao final da cerimônia oficial de posse, começa o evento musical Festival do Futuro em comemoração à eleição de Lula e com a presença de mais de 20 artistas brasileiros. A posse será transmitida em telões espalhados pela Esplanada dos Ministérios e o cronograma deve ser confirmado em breve pela equipe de Lula. O esquema de segurança no local será reforçado, a pedido da própria equipe.

Como vai ser o Festival do Futuro

O Festival do Futuro será realizado na Esplanada dos Ministérios para comemorar o retorno de Lula ao Palácio do Planalto. A Esplanada é o local oficial da cerimônia de posse do Lula e quem estiver no local poderá assistir aos shows gratuitamente. Segundo Janja, serão dois palcos: Gal Costa e Elza Soares, em homenagem às artistas que morreram em 2022.

A futura ministra da Cultura, Margareth Menezes, será uma das atrações do festival. Ao todo, já são quase 30 artistas confirmados. No último dia 12 de dezembro, a equipe do presidente eleito lançou um site voltado exclusivamente para o evento. Segundo a página, a lista de artistas que vão se apresentar no festival de música é a seguinte:

Aíla

Alessandra Leão

Almério

BaianaSystem

Chico Cesar

Daniel Ganjaman

Duda Beat

Fernanda Takai

Fernanda Abreu

Francisco El Hombre

Gaby Amarantos

Geraldo Azevedo

Os Gilsons

Jaloo

Jards Macalé

Johnny Hooker

Juliano Maderada

Kaê Guajajara

Kleber Lucas

Lirinha

Luedji Luna

Lukinhas

Leonardo Gonçalves

Leoni

Marcelo Jeneci

Margareth Menezes

Maria Rita

Martinho da Vila

MC Rahell

Odair José

Otto

Pablo Vittar

Paulinho da Viola

Paulo Miklos

Paulo Vieira (apresentação)

Rogéria Holtz

Salgadinho

Tereza Cristina

Thalma de Freitas

Titi Müller (apresentação)

Tulipa Ruiz

Urias

Valesca Popozuda

Zélia Duncan

Ainda como parte das comemorações pela posse do Lula, no dia 1° de janeiro será lançada a exposição Brasil do Futuro: As Formas da Democracia no Museu Nacional da República, na capital federal. A mostra vai reunir obras que representam a diversidade brasileira na arte e na cultura, além de itens do acervo do próprio Museu da República, do Museu de Arte de Brasília e do Acervo da Presidência da Repúblicas, galerias e artistas contemporâneos.

Ministros de Lula

O presidente eleito já começou a formar a equipe de governo e divulgou alguns nomes que farão parte do seu ministério. Os ministros também tomam posse no dia 1° de janeiro.

Por enquanto, os escolhidos para compor o grupo são:

Cultura – Margareth Menezes, cantora e fundadora da Associação Fábrica Cultural;

Casa Civil – Rui Costa, governador da Bahia reeleito em 2018;

Defesa – José Múcio, ex-ministro das Relações Institucionais e do Tribunal de Contas da União;

Fazenda – Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo;

Justiça – Flávio Dino, ex-juiz federal, ex-governador e ex-senador pelo Maranhão;

Relações Exteriores – Mauro Vieira, diplomata, ex-embaixador na Argentina e nos Estados Unidos, atualmente na Croácia.

No último dia 13 de dezembro, Lula também confirmou quem vai assumir a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Trata-se de Aloízio Mercadante, ex-ministro da Educação, da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Casa Civil e coordenador técnico da equipe de transição do governo.