João Doria discute ao vivo com Rodrigo Constantino; assista

João Doria (PSDB) foi protagonista de uma discussão intensa e polêmica na manhã desta terça-feira, dia 2 de janeiro. Ao vivo na rádio Joven Pan, o governador de São Paulo pediu direito de resposta às críticas feitas pelo comentarista Rodrigo Constantino durante o Jornal da Manhã. Constantino apontou falhas no plano de contingência a pandemia da Covid-19 no estado.

Doria defendeu a vacina CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e afirmou que não deixaria Constantino desqualificar o imunizante, assim como fez o presidente Bolsonaro (sem partido). O governador também relembrou a demissão do comentarista após suas declarações no caso de estupro Marina Ferrer.

João Doria x Rodrigo Constantino

“O mesmo tempo que Rodrigo Constantino fez críticas, nós usaremos para fazer a defesa, a defesa da vida, da ciência. E contrariar Rodrigo Constantino, um negacionista, ideólogo do Bolsonaro, defensor de um governo homicida, como é o governo Bolsonaro”, começou João Doria.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Aliás o mesmo Rodrigo Constantino que defendeu um estupro nas redes sociais. Foi demitido da rádio Joven Pan e lamentavelmente voltou. Rodrigo Constantino, São Paulo defende a saúde, a vida, coisa que você e Jair Bolsonaro nunca tiveram, ao contrário, você e Bolsonaro sempre disseram que era uma gripezinha”, completou o governador.

Doria reforçou o número de óbitos causados pelo novo coronavírus, e afirmou que o governo de Bolsonaro tem culpa por tal número, opinião que Constantino discorda. “Hoje o Brasil contabiliza mais de 225 mil mortes, por uma pandemia que poderia ter sido amenizada se não tivéssemos um governo negacionista e jornalistas, aliás, pseudojornalistas como você, defendendo terraplanismo ao invés de defender o povo e a vida das pessoas”, finalizou.

Resposta de Constantino levou Doria a fúria

Rodrigo Constantino também usou o espaço para se defender, mas não demorou muito para o bate boca se intensificar. “Eu entendo que você tenha ficado emotivo assim porque eu apresentei fatos”, afirmou o comentarista, que foi interrompido pro Doria, que o chamou de mentiroso.

“Governador, quem não fala a verdade é você ao falar que eu defendi estupro e por isso fui demitido. Não, eu não defendi estupro coisa nenhuma. Se você tivesse compromisso com os fatos e com a verdade, ao contrário de só pensar em 2022 e fazer discursos sensacionalistas, que acusa presidente de homicida, ia ver que eu não defendo estupro coisa nenhuma”, rebateu Constantino.

João Doria se prontificou em rebater a fala do comentarista e o acusou de extremismo. “Você é um extremista, não honra o jornalismo da rádio Jovem Pan, não honra os ouvintes da Jovem Pan. Você é um vassalo de Jair Bolsonaro, vá beijar as botas de Jair Bolsonaro”

Em resposta, Constantino disse que o governador de São Paulo teria “surtado”, e por isso não seria eleito nem para “síndico” em 2020. “Tenho um pouco de compostura. Eu não obedeço a ditadura chinesa, eu não estou nem aí pro governo, eu falo aqui a minha análise, independente das coisas que você não entende o que é. Porque você deve vassalar a ditadura chinesa”.

‘Vai responder na Justiça’

O comentarista da Joven Pan afirmou que procuraria a Justiça para processar João Doria. Constantino reforçou a decisão através do seu Twitter, em que comentou sobre o ocorrido. “Doria não vai perder tempo comigo, mas liga pra rádio pedindo direito de resposta para ficar me atacando de terraplanista, negacionista e “defensor de estupro”?! É um CANALHA mesmo! Vai responder na Justiça. E onde já se viu “democrata moderado” pedir cabeça de jornalista no ar?”.

Demissão de Rodrigo Constantino

Constantino foi demitido da emissora em novembro de 2020 após emitir comentários polêmicos que envolviam o caso de estupro da influencer Mari Ferrer. Em um vídeo que viralizou nas redes, o comentarista alegou que se sua própria filha fosse estuprada, não denunciaria os possíveis agressores, dependendo das circunstâncias do suposto ocorrido.

Ao longo do vídeo, Constantino fez outros comentários machistas, como: “existe mulher decente ou piranha.” Após muitas críticas nas redes sociais, a direção da rádio decidiu pelo desligamento do colunista. Em nota, a Jovem Pan afirmou que “o Grupo Jovem Pan esclarece que desaprova veementemente todo o conteúdo publicado nos canais apresentados e nesta live”, e também declarou que “a vítima não deve ser responsabilizada pelos atos de seu agressor”.

No entanto, após quase dois meses do ocorrido, Constantino voltou a ser contratado novamente pela Jovem Pan, onde permanece até hoje.