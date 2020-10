A corrida pela presidência nos Estados Unidos está se aproximando de sua reta final. Faltando apenas 25 dias para as eleições presidenciais, o Facebook desmantelou uma rede de manipulação de campanha eleitoral favorável ao candidato e atual presidente americano, Donald Trump.

De acordo com a plataforma, a operação foi orquestrada pela empresa de consultora de marketing, Rally Forge. Dessa forma a manipulação de campanha eleitoral consistia em fazer comentários criticando o candidato democrata Joe Biden, oponente de Trump.

Manipulação Eleitoral

A prática de manipulação de campanhas eleitorais não é uma tática recente. No entanto, com a ascensão das redes sociais, conteúdos fraudulentos tem maior alcance.

Assim, campanha foi detectada inicialmente pelo jornal americano The Washington Post. Este, por sua vez, identificou cerca de 200 perfis e 55 páginas ativas no Facebook, disparando esse tipo de conteúdo. Além disso, outras 76 contas no Instagram estavam veiculadas à operação.

Desse modo, mais de 370 mil pessoas estavam associadas a pelo menos uma destas páginas, interagindo com as postagens. A ideia era passar a impressão de que Trump tem apoio popular nas redes, de maneira a influenciar o eleitorado estadunidense.

Com isso, o Facebook frisa que “operações enganadoras como estas representam desafios particularmente complexos porque confundem as linhas entre debate público e manipulação”.

Por isso, o foco da manipulação campanha eleitoral era implantar as ideias conservadores liberais de Trump nos estados mais suscetíveis.

As consequências

Com o objetivo de impedir que seja utilizada como fonte de manipulação de campanha eleitoral, o Facebook baniu da plataforma os perfis e páginas vinculadas à operação.

Segundo eles, “apesar de as pessoas desta operação terem tentado dissimular as suas identidades e a coordenação entre eles”. Dessa forma, o Facebook também baniu a consultora de marketing Rally Forje. Esta, por sua vez, faz parte da Turning Point USA, uma organização pró-Trump.

Por fim, vale ressaltar a luta que o Facebook travou para desmantelar estratégias de manipulação de campanha eleitoral a plataforma. Segundo eles, a rede social vem sendo muito utilizada para realizar a manipulação em massa de eleitores.