Posse de Lula: horário, como assistir online e programação

A posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acontece neste domingo, 1º de janeiro, em Brasília, e será transmitia ao vivo pela televisão e internet. Também será realizado o Festival do Futuro no mesmo dia, que contará com shows de Pabllo Vittar, Chico César, BaianaSystem, entre outros artistas.

Como assistir a posse de Lula?

A posse de Lula acontece no domingo, 1º, a partir das 13h45, horário de Brasília. Globo, Band, SBT e Record são as emissoras que vão transmitir a cerimônia pela televisão e também em suas plataformas na internet. Também será possível acompanhar pela TV Senado, TV Câmara e TV Senado.

Os brasileiros que não conseguirem assistir a posse de Lula pela TV podem acompanhar a transmissão online de forma gratuita. Veja como:

Globoplay

O Globoplay é a plataforma de streaming da Globo, que dá acesso ao sinal gratuito da emissora mediante cadastro. Para assistir, siga os passos:

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou em seu computador. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store para iOS ou no Google Play para Android (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique em 'Agora' para acessar o sinal gratuito da Globo. No entanto, a plataforma pede um cadastro para iniciar a transmissão ao vivo. Se você já for assinante, basta inserir o e-mail e a senha cadastrados e fazer login.

Novos usuários precisam se cadastrar na plataforma de streaming. Clique em 'criar conta' e insira os dados solicitados pela sistema, como nome completo, e-mail e data de nascimento. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade;

Passo 3: feito isso, retorne para a página do 'Agora' e aguarde o início da transmissão.

PlayPlus

O PlayPlus é a plataforma de streaming da Record, que começará a transmitir a posse de Lula a partir das 13h30, horário de Brasília.

Passo 1: acesse o PlayPlus no navegador de seu smartphone/computador ou baixe o aplicativo (https://www.playplus.com/);

Passo 2: usuários cadastrados precisam clicar em 'entrar' e colocar os dados de login. Novos usuários precisam se cadastrar, clicando em 'faça um teste grátis';

Passo 3: preencha os dados solicitados pelo sistema, incluindo nome, data de nascimento, e-mail e crie uma senha;

Passo 4: na página inicial, clique em 'ao vivo' e selecione o sinal referente a sua cidade. Exemplo: Record TV São Paulo.

BandPlay

O BandPlay funciona da mesma forma que o GloboPlay e o PlayPlus. É necessário realizar um cadastro na plataforma para ter acesso ao sinal da Band. Depois, basta clicar em 'ao vivo'(https://bandplay.com/).

SBT

O SBT não requer cadastro para ter acesso ao sinal. Acesse o site e aguarde a transmissão começar (https://www.sbt.com.br/ao-vivo).

Agenda da posse de Lula

A cerimônia da posse de Lula se inicia às 13h45, horário de Brasília, com a chegada dos chefes de estado e de governo. A formalidade continua com a chegada das autoridades e convidados.

A chegada de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin no Congresso Nacional está prevista para às 14h20, horário de Brasília. A sessão solene de Posse Presidencial está marcada para às 15h. Confira a agenda completa:

13h45 - Chegada dos chefes de estado e de governo;

13h30 - Chegada das autoridades e convidados;

14h20 - Chegada de Lula e Alckmin na Catedral Metropolitana de Brasília;

14h30 - Saída do cortejo da Catedral Metropolitana rumo ao Congresso Nacional;

14h40 - Chegada de Lula e Alckmin no Congresso Nacional com receptivo dos presidentes do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados;

15h - Início da Sessão Solene de Posse Presidencial, assinatura do termo de posse e pronunciamento;

15h50 - Deslocamento do presidente e do vice-presidente da república para a Sala de Audiências da Presidência do Senado.

16h - Saída de Lula e Alckmin da Sala de Audiência para a área externa do Palácio;

16h05 - Início da cerimônia externa de honras militares;

16h20 - Saída de Lula e Alckmin para o palácio do planalto, onde o presidente subirá a rampa e receberá a faixa.

