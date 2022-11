Quem são os possíveis ministros de Lula? Veja 13 nomes cotados

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) toma posse do cargo apenas em 1 de janeiro de 2023, mas com a proximidade do início da transição de governo um das principais mistérios são os possíveis ministros do país a partir do ano que vem.

Até agora, o vitorioso nas urnas nas eleições de 2022 não revelou nenhuma nome, mas há nomes cotados, a começar pela senadora Simone Tebet (MDB), que se tornou sua aliada no segundo turno da campanha após terminar em terceiro lugar no 1º turno. Inclusive, a expectativa é de que o governo do petista inclua membros não só de seu partido, tendo em vista que a corrida eleitoral de Lula contou com a participação de diversos partidos. O vice, Geraldo Alckmin, é do PSD.

Em seu primeiro pronunciamento após o anúncio de sua vitória, realizado em um hotel de São Paulo, Lula estava rodeado por figuras conhecidas de outras siglas, como o senador Randolfe Rodrigues (Rede), a senadora Eliziane Gama (Cidadania), o prefeito do Recife, João Campos (PSB), a deputada federal eleita Marina Silva (Rede), entre outros.

Além do PT, Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu aliança com o PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede, Solidariedade, Avante, Agir, MDB, PSD, PDT e Cidadania.

>> Quando vai ser o pronunciamento do Bolsonaro?

Lista de possíveis ministros de Lula a partir de 2023

De acordo com matéria publicada pelo Estadão no dia 31 de outubro, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve não só escolher novos nomes, como também mudará a configuração das pastas. E por enquanto, não há nenhum ministro confirmado, nem mesmo o número.

No entanto, a publicação traz uma série de nomes, levando em consideração políticos da frente ampla que participaram ativamente da campanha.

Veja os nomes cotados a seguir, segundo o Estadão.

Ministério da Justiça e Segurança Pública

Ex-governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB)

Advogado Silvio Almeida.

Casa Civil

Ex-governador Rui Costa (PT), da Bahia

Ex-governador do Piauí Wellington Dias (PT)

Ex-governador de São Paulo Fernando Haddad (PT)

Ministério da Saúde

Ex-secretário da Saúde de São Paulo, David Uip

Ex-ministro Alexandre Padilha (PT).

Ministro da Defesa

Aldo Rebelo (PDT)

Ministério da Educação

Simone Tebet (MDB)

Ministério da Agricultura

Simone Tebet (MDB)

Carlos Fávaro (PSD-MT)

Kátia Abreu (PP-TO)

Ministério do Meio Ambiente

Marina Silva (Rede)

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

São quantos ministérios?

Atualmente no Brasil há 23 pastas, sendo 18 ministérios, duas secretarias e três órgãos equivalentes a ministérios. Quando Jair Bolsonaro assumiu o poder em janeiro de 2019, o Ministério da Cultura virou Secretaria Especial vinculada ao Ministério da Cidadania, que hoje integra o Ministério do Turismo.

Em discurso após sua vitória, o novo presidente confirmou que recriara a pasta da cultura. "Vamos voltar com o Ministério da Cultura. Para que a cultura se transforme numa indústria. Quem tem medo de cultura é quem não gosta do povo, não gosta de liberdade e não gosta de democracia. Nenhum país do mundo é nada sem liberdade cultural. Vamos criar comitês!", disse, em ato na Avenida Paulista, na noite do dia 31 de outubro de 2022.

Há a expectativa de quem sejam criadas pastas de Pequenas Empresas, Igualdade Racial, Segurança e Povos Originários.