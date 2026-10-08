Política

Que horas sai a pesquisa Datafolha hoje com resultado Flávio Bolsonaro x Lula no segundo turno

Esta é a primeira pesquisa do instituto realizada integralmente após o primeiro turno.

Escrito por Anny Malagolini
Datafolha hoje Foto: reprodução
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O Instituto Datafolha divulga hoje, 8 de outubro, a primeira pesquisa sobre o segundo turno da eleição presidencial de 2026. O levantamento mostra o cenário da disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que voltam às urnas no dia 25 de outubro. Mas que horas sai o Datafolha hoje?

Veja aqui o resultado.

Que horas sai o Datafolha hoje?

A pesquisa Datafolha será divulgada a partir das 18h desta quinta-feira (8). O levantamento apresenta as intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02949/2026. O Datafolha ouviu 2.520 eleitores entre os dias 6 e 8 de outubro, em municípios das cinco regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Este é o primeiro levantamento nacional do Datafolha feito depois do primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na votação, Flávio Bolsonaro terminou com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula teve 45,16%.

A pesquisa também deve mostrar como se comportaram os eleitores que votaram nos candidatos que ficaram fora do segundo turno, além de medir os votos brancos e nulos e o grupo que ainda não decidiu em quem votar.

O segundo turno da eleição presidencial está marcado para 25 de outubro.

Confira o resultado da eleição 2026

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Resultado da pesquisa Datafolha hoje

Resultado da pesquisa Datafolha hoje: veja porcentagem de Lula e Flávio Bolsonaro 2º…

VÍDEO: milhares de estudantes tomam as ruas do Rio em apoio a Lula

VÍDEO: milhares de estudantes tomam as ruas do Rio em apoio a Lula

debates do segundo turno

Lula e Flávio participam dos debates do segundo turno? Veja datas

Lista de famosos eleitos e não eleitos

Apenas dois famosos foram eleitos nas eleições 2026: veja quem foi eleito e quem não…

deputados e senadores eleitos por São Paulo

Veja a lista com todos os deputados e senadores eleitos por São Paulo

deputados estaduais eleitos em Minas Gerais

Veja os 77 deputados estaduais eleitos em Minas Gerais

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes