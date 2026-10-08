Esta é a primeira pesquisa do instituto realizada integralmente após o primeiro turno.

Que horas sai a pesquisa Datafolha hoje com resultado Flávio Bolsonaro x Lula no segundo turno

Que horas sai a pesquisa Datafolha hoje com resultado Flávio Bolsonaro x Lula no segundo turno

O Instituto Datafolha divulga hoje, 8 de outubro, a primeira pesquisa sobre o segundo turno da eleição presidencial de 2026. O levantamento mostra o cenário da disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que voltam às urnas no dia 25 de outubro. Mas que horas sai o Datafolha hoje?

Veja aqui o resultado.

Que horas sai o Datafolha hoje?

A pesquisa Datafolha será divulgada a partir das 18h desta quinta-feira (8). O levantamento apresenta as intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02949/2026. O Datafolha ouviu 2.520 eleitores entre os dias 6 e 8 de outubro, em municípios das cinco regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Este é o primeiro levantamento nacional do Datafolha feito depois do primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na votação, Flávio Bolsonaro terminou com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula teve 45,16%.

A pesquisa também deve mostrar como se comportaram os eleitores que votaram nos candidatos que ficaram fora do segundo turno, além de medir os votos brancos e nulos e o grupo que ainda não decidiu em quem votar.

O segundo turno da eleição presidencial está marcado para 25 de outubro.

Confira o resultado da eleição 2026