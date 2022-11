Presidente Jair Bolsonaro (PL) votou no Rio de Janeiro, no domingo (30). - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil/Reprodução

O atual presidente foi derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial.

Vai ter pronunciamento do Bolsonaro hoje? O que sabemos

Passadas mais de 24 horas da oficialização do resultado das eleições presidenciais de 2022, eleitores ainda estão à espera do pronunciamento do Bolsonaro.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, confirmou à Reuters, no entanto, que o presidente deve se manifestar ainda nessa terça-feira (1). Segundo Faria, Bolsonaro ainda está trabalhando em seu discurso e vai reconhecer a derrota nas urnas.

Pronunciamento do Bolsonaro

Na segunda-feira (31) o ministro Fábio Faria conversou com a agência de notícias Reuters e afirmou que Jair Bolsonaro (PL) deve se manifestar publicamente no dia 1°.

"Ele deve fazer amanhã, foi para casa redigir o discurso e amanhã deve fazer o pronunciamento", disse Faria. O ministro ainda alegou que o atual presidente vai reconhecer sua derrota e está "muito tranquilo e sóbrio".

A expectativa era de que Bolsonaro se pronunciasse até a segunda-feira (31), um dia depois do segundo turno. Contudo, o candidato derrotado continuou em silêncio. O atual presidente se isolou no Palácio da Alvorada desde a noite de domingo e não conversou publicamente com ninguém.

Após a apuração ser concluída, apoiadores do governo foram até a residência oficial do executivo para demonstrar solidariedade ao presidente, mas não foram recebidos também.

O candidato derrotado não agradeceu aos seus eleitores nem fez publicações em suas redes, que costuma usar com frequência. Ainda de acordo com a Reuters, Bolsonaro passou a segunda-feira tendo encontros reservados com aliados no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Manifestações da família Bolsonaro

Embora o atual presidente não tenha se pronunciado, alguns membros de sua família já se manifestaram nas redes sociais. Na tarde da segunda-feira (31), o senador do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) agradeceu aos eleitores de seu pai em seu Twitter.

“Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!”, escreveu.

Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!

Horas depois, o parlamentar também declarou apoio ao presidente escrevendo: “Pai, estou contigo pro que der e vier!”.

Pai, estou contigo pro que der e vier!

Ainda na segunda, a esposa de Bolsonaro, Michelle, publicou em seus stories do Instagram uma passagem da Bíblia cristã.

Na publicação, a primeira-dama escreveu o Salmo 117, versículos 1 e 2, que dizem "Louvai o Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor.".

Já o filho mais novo do presidente, Renan Bolsonaro, também se manifestou pela mesma rede social. O 04, como é chamado pelo pai, postou uma foto com a frase “O Diabo me viu de cabeça baixa e sorriu, mas só até eu dizer amém.”.

O outro filho presidente, o deputado do estado de São Paulo, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), ainda não se pronunciou.