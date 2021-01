Caixa com venda da Light já ajuda CEMIG a resgatar suas dívidas

A CEMIG afirmou que levantou R$ 1,37 bilhão com a venda de ações da Light. De fato, a oferta pública de distribuição de ações ordinárias na última sexta-feira, dia 22 de janeiro, contemplou a venda de 68.621.264 ações da Cemig, a um preço por ação de R$ 20,00.

CEMIG: uma das maiores empresas do estado de Minas Gerais

Se de um lado, a empresa deixa de ser acionista da Light. De outro lado, a transação contribui para o programa de desinvestimentos da estatal mineira. Até pouco tempo atrás, o grupo CEMIG era composto por mais de 170 sociedades, com ações em 15 consórcios e 2 fundos de participação além de possuir ativos e negócios em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Certamente, a CEMIG é uma das maiores empresas do setor de energia elétrica do Brasil. Nesse sentido, só em Minas Gerais, a estatal mineira possui mais de 8,6 milhões de consumidores e atende 774 municípios. Além das dimensões da área de atendimento, destaca-se também a forte presença da energia solar fotovoltaica no estado de Minas Gerais. O estado lidera o tema de energia solar distribuída no país.

Recuperação da empresa passa pela redução do endividamento

De imediato, parte desses recursos serão destinados para o resgate de debêntures da Cemig GT. A Cemig GT é subsidiária integral da grande estatal mineira, responsável pelas atividades de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica.