Importação de painéis solares reforça ciclo de crescimento

A pandemia produziu graves impactos econômicos e alguns sinais positivos apontam para uma forte recuperação de alguns setores. Dentre eles, destaca-se o setor de energia solar que atingiu recentemente a importante marca de 7GW de capacidade instalada e movimentou forte recuperação das importações dos painéis solares fotovoltaicos.

Importações indicam recuperação robusta

Somente no último trimestre, a importação de painéis solares chegou a cerca de 3,5GW. Nesse sentido, a expectativa é fechar o ano com um crescimento da importação de módulos fotovoltaicos de 15% a 20%.

Cambio desfavorável dificulta, mas não impede crescimento

Esse crescimento acontece mesmo com o cambio desfavorável. O real, nossa moeda, sofreu uma desvalorização de cerca de 25% nos últimos 12 meses. E mais, chegou até quase 40% de desvalorização durante o segundo trimestre. De fato, as importações provenientes da China, que domina cerca de 95% do mercado mundial de módulos fotovoltaicos, tornam-se mais caras devido a moeda local desvalorizada.

Redução do imposto de importação ainda será importante



Recentemente, o governo brasileiro zerou o imposto de importação para equipamentos solares, incluindo painéis solares e inversores, o que deve impulsionar ainda mais o mercado de energia solar no país.

A redução do custo ainda não chegou ao consumidor. Isto porque foi estabelecido um valor para ganhar esse benefício. Porém, conforme a economia e o câmbio voltarem ao normal, a medida deverá estimular a criação de novos projetos tanto residenciais quanto empresariais.

Competitividade de custos da energia solar justifica o crescimento ao redor do mundo

Muitos consumidores já perceberam que a energia solar é competitiva em custos em diversas regiões do planeta. Inclusive no Brasil, a geração solar distribuída ultrapassou a importante marca de 4GW. Nesse sentido, são mais de 425 mil consumidores que estão economizando nas suas contas de luz devido a energia solar. Milhares de residências, comércios e indústrias já conseguem inclusive adotar energia solar por assinatura. Isto é, o consumidor consegue gerar sua própria energia, sem investir e sem dor de cabeça. Ele aluga um lote de uma fazenda solar e obtém economias na sua conta de luz e no seu bolso.