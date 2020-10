Maior fazenda solar do mundo será construída na Austrália

O mega projeto solar da Austrália

A construção solar será tão grande que poderá ser vista até do espaço. O projeto terá cerca de 10 GW de potência instalada, numa área de 15 000 hectares. A instalação ficará no norte do país, perto do coração do outback australiano. O mega projeto terá custo de AUD$ 20 bilhões.

No entanto, a energia terá como destino, Cingapura. Nesse sentido, o projeto conta com a construção do maior cabo submerso do mundo, de 4.500 quilômetros, que exportará eletricidade direto para Cingapura por meio de uma rede de corrente contínua de alta tensão (HVDC).

A maior bateria do mundo em Darwin

Para que esse sistema de transmissão funcione, o PowerLink, que está sendo desenvolvido pela empresa de Cingapura Sun Cable, também precisará contar com a maior bateria do mundo. A estrutura de armazenamento de energia ficará estacionada perto de Darwin, na costa norte da Austrália.

A ideia é que a rede transporte a corrente da matriz em Newcastle Waters cerca de 750 quilômetros ao norte, onde será armazenada na bateria de Darwin.

A energia para a cidade-estado de Cingapura

Parte da corrente entrará na rede local de Darwin, mas a maioria será exportada internacionalmente por meio de mais de 3.700 km de cabos submarinos colocados ao longo do leito do oceano, primeiro através das águas da Indonésia, até finalmente chegar a Cingapura.

Assim que a eletricidade chegar ao seu destino final, espera-se que forneça energia para mais de 1 milhão de pessoas – cerca de 20% da população da ilha.

A construção está prevista para começar em 2023, com a geração de energia prevista para 2026. Se o projeto der certo, pode enfim demonstrar o compartilhamento internacional de energias renováveis, para além de até oceanos. Em suma, é uma maneira de aumentar o poder competitivo delas, para que possam entrar mais ainda no mercado.