Novas baterias de recarga rápida devem impulsionar veículos elétricos

Uma inovação tecnológica promete impulsionar veículos elétricos para um novo patamar. Novas baterias que podem ser recarregadas integralmente em apenas 5 minutos acabam de sair das fábricas. Certamente, trata-se de um passo fundamental para acelerar a adoção de veículos elétricos com abastecimento tão rápidos quanto os tradicionais veículos nos postos de gasolina.

O receio com a recarga de carros elétricos durante a viagem

Os veículos elétricos são grande aposta para combater o fenômeno das mudanças climáticas. No entanto, ficar sem energia durante uma viagem sempre preocupou os novos motoristas de carros elétricos. Ou ainda, ter que esperar em um posto por cerca de 2 horas para recarregar as baterias. Dessa forma, a nova bateria de ithium-ion desenvolvida pela empresa israelita StoreDot e fabricada na empresa chinesa Eve Energy pode ser um passo revolucionário para o setor.

A empresa StoreDot já tinha demostrado sua competência com recargas rápidas de baterias para telefones, drones e motos. O investimento mais de 130 milhões de dólares de empresas do porte de Daimler, BP, Samsung e TDK na StoreDot, começa a mostrar frutos promissores. Enfim, a empresa projeta sua meta de autonomia de 100 milhas de recarga em 5 minutos disponível em larga escala em 2025.

Muitas outras empresas estão investindo pesado no desenvolvimento de baterias de recarga rápida. Por exemplo, Tesla, Enevate and Sila Nanotechnologies todas apostam em tecnologias similares com eletrodos de silício.