Portugal conquista novo recorde de energia solar barata

Além disso, as empresas espanholas Iberdrola e Endesa, além da empresa alemã TAG Energy também venceram lotes menores. Dos 700MW leiloados, 670MW foram efetivamente cobertos. Ao todo foram 13 lotes concentrados nas regiões mais ensolaradas no sul do país.

O plano do Governo passa por uma aceleração do investimento em energia solar barata em Portugal, tirando partido do facto de o reduzido custo da tecnologia viabilizar já investimentos de larga escala sem necessidade de recurso a tarifas subsidiadas, como ocorreu com as centrais solares mais antigas e com grande parte da capacidade eólica existente em Portugal.