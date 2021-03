Próxima onda são placas solares no espaço

Uma matéria interessantíssima da BBC Future aponta um verdadeiro cenário de ficção científica: fazendas solares no espaço! Nesse sentido, cientistas apostam que gigantescas usinas solares, flutuando no espaço, enviarão enormes quantidades de energia para a Terra nas próximas décadas.

A mudança climática pede novas soluções

A mudança climática e o aquecimento global devem ser o grande desafio do nosso tempo. De fato, há muito em jogo. As temperaturas globais estão subindo, os padrões climáticos estão se alterando e os eventos extremos se tornando mais frequentes. A solução para esse problema complexo passa por mudarmos a forma como geramos e consumimos energia.

No espaço a energia solar pode fornecer energia 24h por dia

Um argumento desabonador das fontes renováveis é sua características de geração intermitente. Infelizmente, as fazendas eólicas e solares produzem enquanto o vento sopra ou o sol brilha. Nesse sentido, as baterias que armazenam energia são uma resposta tecnológica para essa necessidade.

Outra alternativa desponta com as fazendas solares do espaço. Afinal, uma estação de energia solar baseada no espaço poderia orbitar a face do Sol 24 horas por dia.

Além disso, no espaço, a geração solar é mais eficiente. De fato, a atmosfera terrestre absorve e reflete parte da irradiação solar. No espaço, não temos esse filtro e a produção fotovoltaica é ainda maior.

E como levar essas placas para o espaço?