Taxi aquático feito de bambu e movido à energia solar

O estúdio de design propõe uma cadeia de produção e de suprimentos em massa simplificada e ecológica. Imaginou-se uma cadeia de suprimentos sem fins lucrativos para reduzir o preço das embarcações. De fato, a visão é que o novo taxi aquático substitua embarcações movidas a diesel ou gasolina de tamanho e usos semelhantes. Dessa forma, a intenção é chegar a um preço de parcelas, com taxas de juros extremamente baixas, e inferiores ao custo mensal do combustível.

Enfim, o projeto considera o desenvolvimento das comunidades locais e prevê geração de renda estável para essa população. Além de fornecer diretamente uma solução muito mais ecológica e consciente para as necessidades diárias de transporte. O taxi feito de bambu poderia inclusive funcionar com um modelo de aluguel ou assinatura. Em suma, a inovação acontece também no modelo de aluguel, tal como, observamos no aluguel de bicicletas nas avenidas das grandes cidades, ou mesmo no caso do aluguel de fazendas solares oferecidos no estado de Minas Gerais.